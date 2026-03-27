Tạm giam nam thanh niên đi xe máy tốc độ cao, gây tai nạn chết người

Công an TP Huế cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Kim Tuấn (sinh ngày 29/5/2001, trú tại thôn Phò Nam A, xã Quảng Điền, TP Huế) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rất nghiêm trọng.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 14/02, Nguyễn Kim Tuấn điều khiển xe máy, chở theo một thanh niên chạy trên Tỉnh lộ 8 theo hướng từ phường Kim Trà (TP Huế) đi cầu Niêm Phò.

Cán bộ Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đang thi hành quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Kim Tuấn.

Khi đến khu vực cổng chào thôn Tân Xuân Lai (xã Quảng Điền) Tuấn điều khiển xe rẽ trái vào đường bê tông hướng về thôn Phò Nam A (xã Quảng Điền) nhưng không giảm tốc độ, thiếu quan sát và đi không đúng phần đường.

Trong quá trình chuyển hướng, xe máy do Tuấn cầm lái va chạm với một phụ nữ (SN 1941, trú tại thôn Niêm Phò, xã Quảng Điền) đang đi bộ qua đường.

Vụ tai nạn giao thông khiến người phụ nữ bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế xã Quảng Điền nhưng tử vong cùng ngày. Nguyễn Kim Tuấn bị gãy xương đòn phải, chấn thương vùng trán. Phương tiện liên quan bị hư hỏng.

Kết quả điều tra xác định, tại thời điểm xảy ra tai nạn, Nguyễn Kim Tuấn có nồng độ cồn trong máu ở mức 139,88 mg/100 ml máu.

Ngoài ra, Nguyễn Kim Tuấn còn vi phạm các quy định về an toàn giao thông như không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không chấp hành đúng phần đường, làn đường khi tham gia giao thông.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế xác định hành vi của Nguyễn Kim Tuấn đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm b, khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự, thuộc trường hợp rất nghiêm trọng.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Ngày 27/3, tại Km 822 + 700 quốc lộ 1 đoạn qua đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân, TP Huế) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy làm một người chết.

Cụ thể, khoảng 15h55 anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1984, thường trú tại khối Xuân Tiến, phường Trường Vinh, Nghệ An) điều khiển ô tô tải mang biển số 37H-173.27 đi trên quốc lộ 1 chiều từ Nam ra Bắc. Khi đến đoạn đường kể trên thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 75F1-532.83 do ông L.V.H. (SN 1946, trú đường Phan Bội Châu, phường Thuận Hóa, TP Huế).

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, sau va chạm xe máy bị cuốn vào gầm phía đầu xe tải, hư hỏng nặng, người điều khiển xe máy là ông L.V.H. chết tại chỗ.