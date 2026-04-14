Sun Groupra mắt tháp căn hộ Onsen 3 tại Charmora City

Sự xuất hiện của phân khu The Onsen và tháp căn hộ Onsen 3 đánh dấu bước ngoặt lịch sử của bất động sản xứ Trầm Hương. Lần đầu tiên, nhà phát triển dự án mang nguồn khoáng tự nhiên vào không gian sống giữa trung tâm phố biển, chính thức mở ra kỷ nguyên bất động sản wellness thượng lưu tại Nha Trang.

Sun Group chính thức ra mắt tháp căn hộ Onsen 3 tại Charmora City, Nha Trang.

Giá trị độc bản của tòa tháp Onsen 3 chính là đặc quyền chăm sóc sức khỏe 365 ngày chuẩn Nhật Bản. Với pháp lý sở hữu lâu dài, Onsen 3 biến mỗi ngày an cư của cư dân thành một kỳ nghỉ dưỡng trị liệu 5 sao kéo dài bất tận. Chủ nhân tương lai sẽ được tận hưởng trải nghiệm sống xanh, cân bằng thân – tâm – trí ngay trước thềm nhà với điểm nhấn Clubhouse Onsen ven sông lớn bậc nhất Việt Nam, sở hữu tổng diện tích sàn hơn 3.000m2.

Tọa lạc tại cửa ngõ Elite Island - “Đảo quốc” an cư của giới tinh hoa, tháp Onsen 3 cao 24 tầng hiện diện như một tuyệt tác duy mỹ giữa giao lộ xanh, nơi bốn bề sóng nước vỗ về những “dinh thự trên không” độc bản. Thừa hưởng địa thế tứ diện giáp sông, liền kề cửa biển của Charmora City, cư dân Onsen 3 sở hữu môi trường sống hoàn hảo với chất lượng không khí trong lành, giúp nâng cao sức khỏe và chất lượng sống.

Clubhouse Onsen mang đến đặc quyền chăm sóc sức khỏe chuẩn Nhật 365 ngày cho cư dân. (Ảnh minh họa)

Tại đây, Sun Group đã kiến tạo chuẩn sống mới thông qua việc thiết lập mật độ xây dựng kinh ngạc, với 47ha không gian cây xanh và 60ha không gian mặt nước. Chính thiết kế này đã đưa Charmora City thành dự án hiếm hoi sở hữu không gian sống xanh, sinh thái tại trung tâm Nha Trang, cho phép chủ nhân sống thuận tự nhiên, hưởng vị thế “tụ thủy sinh tài”, mở ra tương lai phát triển phồn vinh, bền vững.

Nếu Charmora City được định vị là một quần thể “All-in-one” hoàn hảo – nơi đáp ứng trọn vẹn bộ ba giá trị vàng Live - Work - Play (Sống đủ đầy - Làm việc thuận tiện - Giải trí đỉnh cao), thì tại Elite Island và tháp Onsen 3, mỗi bước chân, mỗi trải nghiệm được sắp đặt với tinh thần “All-in-Onsen”.

Trải nghiệm "All-in-Onsen" trong hệ sinh thái "All-in-one" của Charmora City. (Ảnh minh họa)

Tại Onsen 3, cư dân không cần trải qua hành trình xa xôi mới tìm thấy sự thư thái, bởi cả một hệ sinh thái trị liệu đã hiện hữu ngay dưới thềm nhà. Bao quanh các tòa tháp là hệ cảnh quan sinh thái của Elite Island với công viên Onsen, công viên ven sông và đập sinh thái,… tựa như một vùng “vi khí hậu” trong lành, xanh mát giữa lòng Nha Trang, điều mà các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM luôn phải “thèm muốn”.

Với riêng, Clubhouse Onsen, tổ hợp trị liệu cao cấp này dự kiến mang đến chuỗi trải nghiệm đỉnh cao qua 2 tầng chuyên biệt: Tầng 1 là không gian onsen thuần khiết với hệ thống bể khoáng và phòng xông; Tầng 2 thăng hoa cảm xúc với “thiên đường” spa và không gian nhà hàng sang trọng.

Được bao bọc bởi hệ sinh thái nghỉ dưỡng toàn diện, trải nghiệm sống tại Onsen 3 hứa hẹn trở thành chuẩn mực an cư thượng lưu, đồng thời kiến tạo nên một "di sản sức khỏe" vô giá cho những chủ nhân tinh hoa và thế hệ mai sau.

Bên cạnh phong cách sống nghỉ dưỡng đỉnh cao, Onsen 3 cũng hội tụ đầy đủ giá trị xa xỉ của một tháp căn hộ cao tầng đô thị. Đó là tầm nhìn pháo hoa mãn nhãn, tầm vóc kiến trúc khác biệt đúng với DNA của các dự án do Sun Group phát triển.

Chủ nhân Onsen 3 tận hưởng Clubhouse 2 tầng chuyên biệt với bể khoáng, spa và nhà hàng sang trọng.

Vươn cao kiêu hãnh 98m với 24 tầng, ngay từ ban công căn hộ, chủ nhân Onsen 3 thu trọn tầm mắt những màn trình diễn pháo hoa rực rỡ nhất của Đảo Lễ Hội (Festival Island) – nơi dự kiến quy tụ các show diễn kết hợp pháo hoa đỉnh cao được Sun Group đầu tư để biến Nam Nha Trang trở thành “kinh đô không ngủ”.

Không chỉ là một không gian sống nâng niu sức khỏe tinh thần và thể chất, Onsen 3 còn hiện diện như một kiệt tác nghệ thuật được "chắp bút" bởi Broadway Malyan - thương hiệu thiết kế kiến trúc toàn cầu danh tiếng. Lấy cảm hứng từ những "lớp trầm tích" văn hóa bản địa, tòa tháp mang hình khối tựa một "cổng chào" biểu tượng.

Sự giao thoa hoàn mỹ giữa di sản và hiện tại được thể hiện qua khối đế vững chãi mang tinh thần kiến trúc Champa, vươn dần lên đỉnh tháp là những đường nét thanh thoát đặc trưng của ngôn ngữ thiết kế hiện đại. Từng chi tiết, vật liệu như sơn hiệu ứng nhám tinh tế, đá tự nhiên gồ ghề hay hệ lam chắn màu champa/vàng gold đều được chăm chút tỉ mỉ, kiến tạo nên một không gian sống sang trọng, giàu chất cảm và trường tồn với thời gian.

Onsen 3 là tài sản truyền đời sở hữu lâu dài với tiềm năng tăng giá vượt trội tại Nha Trang.

Nha Trang đang bước vào chu kỳ tăng trưởng bứt phá nhờ dòng vốn tỷ USD. Việc ra mắt tháp Onsen 3 lúc này là cơ hội vàng để giới tinh hoa đón đầu vận hội hạ tầng cùng định hướng dịch chuyển tâm điểm hành chính mới về khu vực phía Nam. Giữa bối cảnh quỹ đất sở hữu lâu dài tại trung tâm ngày càng thu hẹp, tòa tháp Onsen 3 không chỉ đáp ứng trọn vẹn bộ ba giá trị “Live - Work – Play” mà còn khẳng định vị thế của một khối tài sản truyền đời kiệt xuất.