'Spoil' là gì và giới trẻ có đang dùng sai?

Trong kỷ nguyên mạng xã hội, ngôn ngữ của gen Z biến chuyển không ngừng. Một trong những từ lóng được giới trẻ sử dụng nhiều và xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn phim ảnh, truyện tranh hay thậm chí là đời sống thường nhật chính là "spoil".

"Spoil" là gì?

Từ "spoil" có nguồn gốc Latin, đó là từ "spolium" – dùng để chỉ tấm da được lột ra từ cơ thể động vật sau khi chết. Đến thế kỷ 14, từ này được sử dụng trong bối cảnh chiến tranh để miêu tả hành động tước đoạt vũ khí và quân trang từ thi thể kẻ thù trên chiến địa.

Trải qua thời gian, bên cạnh lớp nghĩa gốc về sự chiếm đoạt, "spoil" dần chuyển nghĩa. Theo từ điển tiếng Anh Cambridge, "spoil" có nghĩa phá hủy hoặc làm giảm đi niềm vui, sự hứng thú hoặc vẻ đẹp của một thứ gì đó.

Ví dụ như "The oil spill has spoiled the whole beautiful coastline" được tạm dịch là "Vụ tràn dầu đã làm mất đi vẻ đẹp của bờ biển".

Bước vào kỷ nguyên của Internet và các nền tảng mạng xã hội như Facebook hay TikTok, từ này lại khoác lên mình một lớp nghĩa bóng hoàn toàn mới, đó là: Tiết lộ trước những tình tiết quan trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm thưởng thức của khán giả.

Tại Việt Nam, "spoil" thực sự trở thành một hiện tượng truyền thông vào khoảng năm 2019, gắn liền với sự kiện bom tấn "Avengers: Endgame" bị rò rỉ những phân cảnh then chốt ngay trước thềm công chiếu toàn cầu. Sự việc nghiêm trọng đến mức các đạo diễn đã phải gửi "tâm thư" thiết tha kêu gọi khán giả giữ kín nội dung bộ phim.

Cơn sốt toàn cầu của "Avengers: Endgame" khi đó đã tạo ra một tình huống trớ trêu: Sự hào hứng muốn chia sẻ nội dung của những người xem sớm đã vô tình trở thành hành vi "spoil", làm mất đi sự bất ngờ và cảm xúc trọn vẹn cho những người chưa kịp ra rạp.

Câu chuyện này không chỉ gây xôn xao dư luận thời điểm đó mà còn chính thức đưa khái niệm "spoil" vào từ điển đời sống thường nhật của cộng đồng mạng Việt Nam.

Giới trẻ có dùng sai từ "spoil"?

Sự giao thoa văn hóa và cách tiếp nhận ngôn ngữ của giới trẻ Việt Nam đã khiến "spoil" không còn nằm gói gọn trong từ điển. Hiện nay, chúng ta dễ dàng bắt gặp những tiêu đề video như "Spoil phim trong 5 phút" hay các bài viết tóm tắt nội dung được dán nhãn "spoil".

Ở đây, "spoil" đã bị biến thể và đánh đồng với khái niệm "review" (đánh giá) hoặc "summary" (tóm tắt). Đây chính là điểm khởi đầu cho những ý kiến cho rằng giới trẻ đang dùng sai từ.

Các bài đánh giá tiết lộ tình tiết đặc sắc của phim cần có cảnh cáo.

Thực tế, một bài review chuẩn mực chỉ nên đưa ra cảm nhận cá nhân và giới thiệu sơ lược về cốt truyện mà không làm lộ các chi tiết then chốt.

Ngược lại, "spoil" là đi thẳng vào trọng tâm, phơi bày những bí mật mà tác giả dày công che giấu. Việc nhầm lẫn giữa trải nghiệm chia sẻ cảm xúc và việc kể hết gây khó chịu cho những người dùng mạng xã hội.

Nếu bạn muốn giới thiệu một tác phẩm hay, hãy dùng "review". Nếu bạn muốn tóm tắt những ý chính, hãy dùng "summary". Và nếu bạn buộc phải tiết lộ những chi tiết then chốt, hãy luôn đi kèm một lời cảnh báo: "Warning: Spoiler Alert!" (cảnh báo tiết lộ nội dung quan trọng).

Bên cạnh đó, hành động "spoil" không có nghĩa xấu như nhiều người vẫn tưởng. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng việc chia sẻ tình tiết giật gân khiến khán giả thêm thích thú để tiếp cận tác phẩm hơn.

Trải nghiệm này tương tự như việc thưởng thức lại một tác phẩm điện ảnh kinh điển; dù đã nắm rõ từng tình tiết, bạn vẫn tìm thấy niềm vui riêng khi khám phá ra những chi tiết cài cắm thú vị mà trước đó mình vô tình bỏ lỡ.