Sơn La triệu tập 8 thanh thiếu niên mang súng, dao, lạng lách gây rối trong đêm

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, đơn vị này vừa triệu tập, làm rõ 8 thanh thiếu niên xuất hiện trong đoạn clip đăng tải trên Facebook, ghi lại cảnh mang theo súng, dao, kiếm, lái xe máy lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, qua rà soát trên không gian mạng, Công an phường Chiềng Cơi phát hiện tài khoản Facebook "The ****" đăng tải đoạn video ghi lại cảnh nhóm thanh niên lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, mang theo dao, kiếm và súng.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem, bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội, tiềm ẩn nguy cơ cổ súy hành vi vi phạm pháp luật.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Chiềng Cơi khẩn trương xác minh. Chỉ sau 24 giờ, lực lượng chức năng triệu tập, làm rõ 8 thanh thiếu niên tham gia vụ việc, gồm 7 người trú tại xã Muổi Nọi và 1 người trú tại xã Mường Chanh, tỉnh Sơn La.

Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Làm việc với cơ quan công an, nhóm này khai nhận khoảng 23h ngày 27/6 chuẩn bị một khẩu súng bắn đạn bằng cơ chế nén khí, một thanh kim loại gắn lưỡi dao, một thanh kiếm, một gậy bóng chày cùng nhiều xe mô tô rồi tụ tập, lái xe lạng lách, "nẹt pô", rú ga trên nhiều tuyến đường với mục đích thị uy, đe dọa người khác.

Đến khoảng 0h ngày 28/6, khi đi đến khu vực đường tránh Quốc lộ 6, đoạn ngã ba Chiềng Cọ, thuộc bản Hôm, phường Chiềng Cơi, nhóm này xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác.

Lúc này, một tên trong nhóm sử dụng khẩu súng mang theo bắn nhiều phát để đe dọa, trong khi những người còn lại liên tục rú ga, hò hét, chửi bới, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực đông dân cư rồi rời khỏi hiện trường.

Hung khí nhóm thanh thiếu niên sử dụng với mục đích thị uy, đe doạ người khác. (Ảnh: CACC)

Công an phường Chiềng Cơi đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thời gian gần đây, trên địa bàn xuất hiện tình trạng một số nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, "nẹt pô", mang theo hung khí để thị uy, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn xã hội.

Trước thực trạng này, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, phường tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; đồng thời đẩy mạnh rà soát trên không gian mạng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo, các bậc phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em, không để tham gia các nhóm tụ tập vi phạm pháp luật.

Đồng thời, người dân được đề nghị kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất khi phát hiện các hành vi tụ tập gây rối, đua xe, sử dụng hung khí hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác để phối hợp xử lý.