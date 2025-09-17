+
++
'Siêu trộm' 30 lượng vàng của võ sĩ, bán được 700 triệu đồng rồi sa lưới
(VTC News) -
Công an TP.HCM đã bắt được nghi phạm trộm 30 lượng vàng của võ sĩ Huỳnh Văn Dũng ở phường Phú Lợi (TP.HCM) sau 10 ngày xảy ra vụ việc.
Nguyễn Ngọc
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Cô gái từng phải dắt cha mù đi ăn xin nay trúng tuyển đại học sư phạm
08:30 17/09/2025
Chân dung
'Siêu trộm' 30 lượng vàng của võ sĩ, bán được 700 triệu đồng rồi sa lưới
08:29 17/09/2025
VTC NEWS TV
Món gì có thể gây tăng đường huyết buổi sáng?
08:28 17/09/2025
Tư vấn
Cấm xe lớn đi làn 1 cao tốc: Giải pháp cấp thiết, cần sớm áp dụng trên toàn quốc
08:25 17/09/2025
Đời sống
Giẫm phải ‘nước hòa tan xương’ khi đi dạo, người phụ nữ chết sau 5 ngày
08:22 17/09/2025
Chuyện bốn phương
'Sợ sinh con' của giới trẻ TP.HCM thành trào lưu: Dân số ngày càng già hoá?
08:13 17/09/2025
VTC News TV
Chuyên gia tội phạm học: Tài xế truyền nhau quan niệm sai lầm 'đâm chết cho xong còn hơn nuôi suốt đời như một luật ngầm'
08:13 17/09/2025
Bản tin 113
Nữ MC giành ngôi vị Á hậu Đại dương Việt Nam 2023 thay đổi thế nào sau 2 năm?
08:03 17/09/2025
Hoa hậu
Bố mẹ vợ không chịu trông cháu nên chúng tôi chẳng dám sinh con
08:00 17/09/2025
Gia đình
Thanh Xuan Valley: Nghệ thuật 'may đo' không gian sống giữa thung lũng thông reo
08:00 17/09/2025
Bất động sản
4 thực phẩm lành mạnh giúp tăng cường sản xuất collagen tự nhiên
08:00 17/09/2025
Khỏe đẹp
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 18/9 và rạng sáng 19/9
07:51 17/09/2025
Cần biết
Ông Putin nêu mục tiêu tập trận Nga – Belarus, Mỹ cử giám sát viên
07:20 17/09/2025
Thời sự quốc tế
Houthi tuyên bố phóng tên lửa siêu thanh tấn công Israel
07:15 17/09/2025
Thời sự quốc tế
Xem trực tiếp Nam Định vs Ratchaburi giải AFC Champions League 2 trên kênh nào?
07:13 17/09/2025
Lịch bóng đá
Lý do không nên ăn cháo buổi sáng và top các thực phẩm tránh ăn vào bữa sáng
07:00 17/09/2025
Gia đình
Cha đẻ 'Gặp nhau cuối tuần' hỏng một mắt vì công việc, U80 vẫn hết mình với nghề
07:00 17/09/2025
Sao Việt
Bộ GD&ĐT cảnh báo thông tin giả về học bổng, tài trợ du học
06:57 17/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Từ Tiếng Việt nào vừa có nghĩa là nhà nhiều tầng, vừa là món ăn?
06:54 17/09/2025
Hỏi - Đáp
Không chỉ phố cổ, nhà mặt đường 1 tỷ đồng/m² xuất hiện la liệt ở Hà Nội
06:52 17/09/2025
Bất động sản
Lịch thi đấu UEFA Champions League 2025-2026 hôm nay 17/9
06:49 17/09/2025
Lịch bóng đá
8 nguyên tắc thiết kế sân vườn đẹp
06:39 17/09/2025
Bất động sản
Giá xăng dầu hôm nay 17/9: Tiếp đà tăng nhẹ
06:39 17/09/2025
Thị trường
Tập thể dục thế nào để tim không quá tải?
06:35 17/09/2025
Tư vấn
Cách giữ không khí trong nhà trong lành
06:30 17/09/2025
Gia đình
Võ sư Trung Quốc xinh đẹp là truyền nhân Thái Cực, được ví như Tiểu Long Nữ
06:30 17/09/2025
Võ Thuật
Nghịch lý giấc mơ an cư ở Mỹ: Nhà càng nhỏ, giá càng cao
06:28 17/09/2025
Tư liệu
Xe bị phạt nguội có được đăng kiểm không?
06:26 17/09/2025
Tư vấn
Giá vàng hôm nay 17/9: Thế giới lập kỷ lục mới, tiến sát 3.700 USD/ounce
06:22 17/09/2025
Tin giá vàng
Bảng giá xe Blade 110 mới nhất tháng 9/2025
06:17 17/09/2025
Thị trường