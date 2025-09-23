Đóng

Siêu bão Ragasa càn quét Philippines, 10.000 người sơ tán khẩn cấp

Siêu bão Ragasa đã càn quét miền Bắc Philippines khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán khẩn cấp.

