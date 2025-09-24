+
++
Siêu bão Ragasa 'càn quét' Hong Kong, gió giật kinh hoàng 220km/h
(VTC News) -
Bão Ragasa đổ bộ Hong Kong, Trung Quốc với tốc độ gió 220km/h, mưa như trút nước khiến cuộc sống người dân đảo lộn.
Thanh Huyền
Tin mới
Hong Kong nâng cảnh báo cấp 10 đối phó siêu bão Ragasa
15:36 24/09/2025
Reels
BIDV ra mắt SmartBanking ra mắt phiên bản X
15:35 24/09/2025
Kinh tế
Quy định mới về thẩm quyền, thủ tục kỷ luật với người đã thôi việc, nghỉ hưu
15:32 24/09/2025
Chính trị
Sai lầm khi loại bỏ mỡ lợn khỏi bữa ăn hằng ngày
15:20 24/09/2025
Tư vấn
Giá vàng nhẫn tăng cao, gần 132 triệu đồng/lượng
15:16 24/09/2025
Tin giá vàng
Nút giao 3.400 tỷ chậm tiến độ, Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo 'nóng'
15:15 24/09/2025
Tin nhanh 24h
Tổng Bí thư: Không có 'vùng tối' nào mà công tác kiểm tra, giám sát không vươn tới được
15:12 24/09/2025
Chính trị
XSMT 24/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 24/9/2025
15:10 24/09/2025
Xổ số miền Trung
Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 24/9/2025 - XSDNA 24/9
15:10 24/09/2025
Xổ số miền Trung
iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone Air gặp sự cố Wi-Fi
15:06 24/09/2025
Sản phẩm
Khoảnh khắc sóng biển phá tung cửa khách sạn ở Hong Kong
15:03 24/09/2025
Thời sự quốc tế
Lý do Suzuki thay đổi chi tiết nhỏ trên logo sau 2 thập kỷ
15:02 24/09/2025
Tin xe 247
Trung Quốc: Cánh tay robot nâng vật nặng bằng 10 con voi tại nhà máy nhiệt hạch
15:02 24/09/2025
Khám phá
Bão số 9 Ragasa giảm 3 cấp, dự báo chiều mai đổ bộ Quảng Ninh
15:01 24/09/2025
Thời tiết
Vì sao nên rửa lạc trước khi rang?
15:00 24/09/2025
Gia đình
TPBank đồng hành cùng hộ kinh doanh, biến thách thức thành cơ hội chuyển mình
14:55 24/09/2025
Kinh tế
Bộ GD&ĐT đề xuất sáp nhập trường mầm non, tiểu học có quy mô dưới chuẩn
14:52 24/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Toàn cảnh khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I
14:45 24/09/2025
Chính trị
Giá nhà liên tục tăng cao, cách nào để hạ nhiệt?
14:31 24/09/2025
Bất động sản
Trực tiếp bóng đá Việt Nam 4-0 Lebanon, vòng loại giải Futsal châu Á 2026
14:30 24/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Đầu tư năng lượng tái tạo toàn cầu tăng 10%
14:26 24/09/2025
Tin tức xanh
Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: Người xây lì lợm, biết nhầm vẫn cố tình làm
14:15 24/09/2025
VTC NEWS TV
Điều ít biết về 'trùm cuối' điển trai phim không tặc đang gây sốt phòng vé Việt
14:15 24/09/2025
Sao Việt
XSMN 24/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 24/9/2025
14:10 24/09/2025
Xổ số miền Nam
Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 24/9/2025 - XSDN 24/9
14:10 24/09/2025
Xổ số miền Nam
Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 24/9/2025 - XSCT 24/9
14:10 24/09/2025
Xổ số miền Nam
Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 24/9/2025 - XSST 24/9
14:10 24/09/2025
Xổ số miền Nam
Những điều cần biết về biển số ô tô theo luật mới từ 2025
13:56 24/09/2025
Hòm thư pháp luật
Bão Bualoi: Mối đe dọa chuẩn bị vào Biển Đông, dự báo cấp 11, giật cấp 14
13:52 24/09/2025
VTC NEWS TV
Những cây phong thủy hợp với người tuổi Tỵ
13:26 24/09/2025
Gia đình