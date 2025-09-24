Đóng

Siêu bão Ragasa 'càn quét' đảo Đài Loan: Vỡ hồ chứa, ít nhất 14 người chết

Siêu bão Ragasa ảnh hưởng nặng nề đến Đài Loan (Trung Quốc), hồ chứa ở miền Đông bị vỡ bờ, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 124 người mất tích.

