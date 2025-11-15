 S-Race Cần Thơ 2025 và những tấm huy chương của sự tận tâm

(VTC News) -

Sáng 15/11, tại quảng trường Công viên sông Hậu và 15 điểm chạy hưởng ứng tại thành phố Cần Thơ, giải chạy S-Race thu hút hơn 10.000 học sinh, cha mẹ, thầy cô tham gia.

S-Race Cần Thơ 2025 đã tìm ra những nhà vô địch xứng đáng. Phía sau thành tích ấy là cả một hành trình, nơi luôn có sự đồng hành của thầy cô và cha mẹ - những người luôn âm thầm dõi theo bước đường trưởng thành của thế hệ trẻ.

Nụ cười của những người chiến thắng. (Ảnh: BTC)

Anh Tạ Thành Thương, phụ huynh của Tạ Võ Như Phúc - Top 1 nữ Tiểu học - chia sẻ: “Dù bận rộn nhưng gia đình vẫn luôn tạo điều kiện để cho con trải nghiệm nhiều môn thể thao khác nhau. Sau S-Race, có lẽ chạy bộ sẽ là môn thể thao giúp gia đình tôi có những phút giây gắn bó.”

Anh Nguyễn Thành Vinh, phụ huynh của bé Nguyễn Lê Khôi Nguyên - Top 1 nam Tiểu học, chia sẻ: “Rất là tự hào, rất vui khi con mình đạt giải lại ở sự kiện quy mô nhất cả nước. Đối với gia đình tôi, sức khỏe của con là điều quan trọng nhất, vậy nên luôn có khoảng thời gian tập luyện cho bé sau mỗi giờ học trên lớp với sự hướng dẫn của cả ba và mẹ.”

Nội dung hưởng ứng S-Race School luôn nhận được sự tham gia đông đảo của thầy cô và học sinh nhà trường. (Ảnh: BTC)

Sự tận tâm ấy cũng chính là giá trị mà S-Race theo đuổi. Những năm qua, S-Race phát triển hai thương hiệu chuyên biệt S-Race Family và S-Race School cùng nhiều hoạt động hấp dẫn: Chạy hưởng ứng của thầy và trò, cha mẹ và các con tại sự kiện trực tiếp; thử thách chạy trực tuyến S-Race Family Online và S-Race School Online.

Qua đó, S-Race khẳng định cam kết gắn kết gia đình, nhà trường, cộng đồng trong hoạt động phát triển thể chất của thế hệ trẻ Việt Nam.

S-Race 2025 nhận được sự đồng hành của Tập đoàn TH - một trong những đơn vị tiên phong cùng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành xây dựng và thực hiện các đề án, chương trình về sữa học đường, sức khỏe học đường; trong đó nêu rõ việc chú trọng tới dinh dưỡng lành mạnh, cơ sở khoa học của việc kết hợp dinh dưỡng học đường cân bằng với các hoạt động giáo dục thể chất.

Với khát vọng “Vì tầm vóc Việt” và các giá trị cốt lõi “Vì hạnh phúc đích thực”, “Vì sức khỏe cộng đồng”, TH tiên phong khởi xướng và đồng hành với nhiều chương trình, dự án lớn về dinh dưỡng, sức khỏe như Đề án Dinh dưỡng người Việt; Chương trình Sữa học đường quốc gia; Chương trình Sức khỏe học đường; Mô hình điểm Bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh.

Trong lĩnh vực giáo dục, Tập đoàn TH xây dựng và phát triển hệ thống trường học TH School với chương trình học theo mô hình 80/20 kết hợp chương trình Quốc tế Cambridge với tinh hoa Việt Nam học (tập trung vào tiếng Việt, Văn học, Lịch sử, Địa lý và Giáo dục Công dân)

Các VĐV nhí tiếp sức năng lượng tại gian hàng TH MISTORI. (Ảnh: BTC)

Tại S-Race Cần Thơ, Tập đoàn TH mang đến giải chạy những “người bạn”, người đồng hành của trẻ em Việt Nam – Thức uống Sữa trái cây có thạch TH true JUICE milk MISTORI và Thức uống sữa lúa mạch có thạch TH true CHOCOMALT MISTORI với thạch dừa giòn ngon là nguồn năng lượng tự nhiên giúp các em thêm bền bỉ trong từng bước chạy tại S-Race 2025 cùng với nhiều sản phẩm tươi, ngon khác như TH true yoghurt TOPKID, TH true WATER, TH true TEA.