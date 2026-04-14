Rửa mặt bằng lá tía tô có tác dụng gì?

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medaltec có sự tham vấn y khoa của BS Phạm Thị Nhi cho biết, rửa mặt bằng lá tía tô là một trong các mẹo làm đẹp dân gian được nhiều người ưa chuộng vì nguyên liệu lành tính, dễ tìm, dễ thực hiện.

Rửa mặt bằng lá tía tô mang lại một số lợi ích dưới đây:

Giảm mụn và sưng viêm mụn

Lá tía tô chứa tinh dầu perillaldehyde và limonene có đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm tự nhiên, giúp giảm sưng tấy và ức chế vi khuẩn gây mụn. Rửa mặt bằng lá tía tô vì thế sẽ giúp các hoạt chất này thấm vào da, làm dịu da giảm tình trạng mụn viêm, mụn đầu đen hoặc mụn cám đồng thời hạn chế nguy cơ viêm nhiễm do nặn mụn không đúng cách.

Làm mờ thâm nám giúp sáng da

Việc rửa mặt với lá tía tô đều đặn có thể cải thiện tuần hoàn máu dưới da. Điều này mang nhiều oxy và chất dinh dưỡng đến hơn để sửa chữa các tế bào da hư tổn, từ đó hỗ trợ làm mờ vết thâm và mang lại vẻ hồng hào, sáng khỏe cho làn da.

Rửa mặt bằng lá tía tô có tác dụng gì là băn khoăn của nhiều chị em

Giảm nám, tàn nhang và chống oxy hóa

Tinh dầu tía tô chứa lượng lớn chất chống oxy hóa có vai trò ức chế sự hình thành melanin - nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của nám và tàn nhang. Khi da được làm sạch sâu và thông thoáng, gốc tự do có cơ hội bị loại bỏ, quá trình lão hóa da nhờ đó được chậm lại.

Các cách sử dụng lá tía tô để trị mụn trứng cá và làm đẹp da

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời Lương y Trần Đăng Tài hướng dẫn một số cách làm đẹp da bằng lá tía tô như sau:

Rửa mặt bằng lá tía tô

Lấy 1 năm lá tía tô, 1 nhúm muối và 500ml, đun sôi để nguội rồi rửa mặt (nấu 1 nồi có thể dùng cả ngày).

Đắp mặt nạ lá tía tô với sữa chua không đường

Lấy 1 nắm lá tía tô, rửa sạch, xay nhuyễn bằng máy sinh tố sau đó cho vào nửa hộp sữa chua không đường quấy đều, quấy cho đến khi hỗn hợp sệt lại. Rửa mặt thật sạch lau khô mặt rồi đắp mặt nạ lên khoảng 30 phút. Sau đó rửa mặt sạch với nước ấm.

Mặt nạ lá tía tô với mật ong

Lấy 1 nắm lá tía tô, rửa sạch, cho vào máy xay sinh tố, cho mội lượng mật ong và nước vừa đủ, xay cho đến khi nguyên liệu sệt lại, sau đó rửa sạch mặt và đắp nguyên liệu lên mặt khoảng 20p đến 30p, rồi rửa sạch mặt bằng nước ấm.

Mặt nạ lá tía tô với dầu dừa

Dùng 1 nắm lá tía tô, rửa sạch, cho vào máy say sinh tố, thêm dầu dừa lượng vừa đủ. Xay nhuyễn, sau đó rửa mặt sạch, đắp mặt nạ lên khoảng 20p, rồi rửa sạch bằng nước lạnh.

Mặt nạ lá tía tô và bia

Lấy 1 nắm lá tía tô, làm sạch cho vào máy xay sinh tố, bỏ vào nửa lon bia, say nhuyễn và làm sạch mặt, đắp 30p rồi rửa sạch mặt bằng nước lạnh.

Xông hơi lá tía tô với chanh hoặc sả

Dùng 1 nắm lá tía tô rửa sạch, 1 quả chanh, hoặc sả. Cho tất cả vào nồi thêm 1 núm muối, và 200ml nước sạch. Đun sôi 5 phút, sau đó lấy khăn tắm chùm lại và để mặt vào xông, xông 20p đến 30p rồi rửa sạch mặt.

Tóm lại việc sử dụng lá tía tô để trị mụn trứng cá và làm đẹp da là một phương pháp an toàn. Tuy nhiên, phương pháp này có thật sự hiệu quả hay không còn phải phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người. Để được điều trị tốt nhất, hay có một làn da sáng đẹp, ngoài việc sử dụng lá tía tô như một sản phẩm điều trị mụn và làm đẹp da, thì bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ da liễu để được tư vấn, kết hợp với sử dụng các sản phẩm điều trị mụn cá phù hợp với làn da của bạn một cách tốt hơn.