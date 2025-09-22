+
++
Ragasa ‘mắt bão’ khổng lồ đang tiến vào Biển Đông
(VTC News) -
Siêu bão Ragasa giống như một bánh xe khổng lồ đang tiến vào Biển Đông, ven biển Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế sẽ có gió rất mạnh kèm mưa lớn.
Chí Bảo - Bích Ngọc
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
15:06 22/09/2025
VTC NEWS TV
Thực hư thông tin xe máy của du khách bị nhân viên xô ngã xuống bãi biển Đà Nẵng
15:04 22/09/2025
Tin nhanh 24h
Bão Ragasa đổ bộ: Sân bay Hong Kong đóng cửa, Philippines sơ tán hàng ngàn người
15:03 22/09/2025
Thời sự quốc tế
Gần 250 cán bộ, chiến sĩ lên đường tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
15:03 22/09/2025
Tin nhanh 24h
Cách đặt router Wi-Fi tăng tốc độ truy cập Internet
15:03 22/09/2025
Khoa học - Công nghệ
Trực tiếp bóng đá Ninh Bình vs Nam Định, vòng 4 V.League 2025-2026
15:01 22/09/2025
V.League
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng
15:00 22/09/2025
Chính trị
Phát hiện hóa thạch tổ tiên chim hót 18 triệu năm tuổi tại Úc
14:46 22/09/2025
Khám phá
Xây nhà trên đất người khác: Chủ đất tố cáo việc chiếm đoạt quyền sử dụng đất
14:45 22/09/2025
Pháp đình
Nhà đầu tư từ chối bỏ ESG, bất chấp chính sách thuế của Tổng thống Trump
14:42 22/09/2025
Chuyển đổi xanh
Hưng Yên đấu giá 160 suất đất, khởi điểm cao nhất hơn 8 tỷ đồng
14:40 22/09/2025
Bất động sản
Khí hậu cực đoan đe dọa 1,5 nghìn tỷ USD năng suất lao động vào năm 2050
14:40 22/09/2025
Tin tức xanh
Vietjet nhận tàu bay Boeing 737-8 đầu tiên trong đơn hàng trị giá 32 tỷ USD
14:27 22/09/2025
Kinh tế
Clip cậu bé mếu máo trấn an cô giáo 'mẹ sắp đón rồi' khiến dân mạng tan chảy
14:22 22/09/2025
Giới trẻ
VietinBank tung ưu đãi tặng đến 1 triệu đồng cho khách hàng kinh doanh
14:17 22/09/2025
Kinh tế
Những lợi ích từ lá tía tô
14:13 22/09/2025
Khỏe đẹp
Nhóm côn đồ bắt 2 thanh thiếu niên ở Quảng Trị lên xe, chở đi đánh đập
14:10 22/09/2025
Bản tin 113
XSMN 22/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 22/9/2025
14:10 22/09/2025
Xổ số miền Nam
Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 22/9/2025 - XSDT 22/9
14:10 22/09/2025
Xổ số miền Nam
Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 22/9/2025 - XSCM 22/9
14:10 22/09/2025
Xổ số miền Nam
Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 22/9/2025 - XSHCM 22/9
14:10 22/09/2025
Xổ số miền Nam
Lịch âm 23/9 - Âm lịch hôm nay 23/9 chính xác nhất - lịch vạn niên 23/9/2025
14:03 22/09/2025
Lịch vạn niên
Hình ảnh nội soi cổ họng của nghệ sỹ nuốt kiếm khiến người xem 'ngã khỏi ghế'
14:00 22/09/2025
Chuyện bốn phương
Cháy lớn thiêu rụi 2 căn nhà, lan sang chi nhánh ngân hàng ở Cà Mau
13:50 22/09/2025
Phòng chống cháy nổ
Có cán bộ phát hiện lãng phí nhưng không báo cáo vì 'cha chung không ai khóc'
13:45 22/09/2025
Tin nóng
Ông Nghiêm Xuân Thành làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
13:38 22/09/2025
Chính trị
Cặp bồ với nhân viên, nữ 'tổng tài' trả hơn 11 tỷ đồng để vợ anh ta ly dị
13:30 22/09/2025
Chuyện bốn phương
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 23/9/2025: Hợi thăng tiến, Dậu dễ mâu thuẫn
13:24 22/09/2025
Lịch vạn niên
Ragasa duy trì cấp siêu bão trong 48 giờ tới, dự báo vào Quảng Ninh-Hà Tĩnh
12:58 22/09/2025
Thời tiết
Thủ tướng yêu cầu chủ động các biện pháp ứng phó siêu bão Ragasa ở mức cao nhất
12:55 22/09/2025
Tin nóng