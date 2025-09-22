Đóng

Ragasa ‘mắt bão’ khổng lồ đang tiến vào Biển Đông

(VTC News) -

Siêu bão Ragasa giống như một bánh xe khổng lồ đang tiến vào Biển Đông, ven biển Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế sẽ có gió rất mạnh kèm mưa lớn.

Chí Bảo - Bích Ngọc
