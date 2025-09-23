Đóng

Quảng Ninh dốc sức ứng phó bão số 9 Ragasa

Bão số 9 Ragasa sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tỉnh Quảng Ninh từ ngày 25/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh đã triển khai hàng loạt biện pháp khẩn trương ứng phó.

Quốc Tú
