Quảng Ninh điều chỉnh phân luồng người xuất nhập cảnh tại Móng Cái từ hôm nay

(VTC News) -

Thông tin từ Ban Quản lý cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh cho biết, từ ngày 23/3, tại khu vực cầu Bắc Luân I sẽ chỉ áp dụng thông quan đối với một số đối tượng cụ thể, bao gồm: cư dân biên giới Việt Nam - Trung Quốc sử dụng giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới; công dân Trung Quốc sử dụng giấy phép nhập cảnh nhiều lần có giá trị 1 năm; công dân Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan có nhu cầu làm thủ tục cấp giấy tờ nhập cảnh Trung Quốc tại cửa khẩu và khách du lịch quốc tế cần thực hiện thủ tục xin thị thực tại cửa khẩu.

Tại khu vực cầu Bắc Luân II, cơ quan chức năng sẽ thực hiện thủ tục thông quan đối với công dân sử dụng tất cả các loại giấy tờ xuất nhập cảnh hợp lệ theo quy định.

Như vậy, khách du lịch và các đoàn khách khi qua cửa khẩu sẽ được hướng dẫn di chuyển sang khu vực cầu Bắc Luân II để làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Cơ quan chức năng làm thủ tục xuất cảnh cho du khách và lái xe qua lối thông quan cầu Bắc Luân II, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh trong ngày 23/3. (Ảnh: Hữu Việt)

Cũng theo Ban Quản lý cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh, thời gian thông quan tại cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) sẽ tiếp tục được duy trì ổn định hàng ngày, từ 7h đến 20h (giờ Hà Nội) và từ 8h đến 21h (giờ Bắc Kinh) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương, du lịch và đi lại của nhân dân hai bên biên giới.

Tại cầu Bắc Luân II, cơ quan chức năng đã chủ động bổ sung, nâng cấp trang thiết bị và bố trí đầy đủ nhân lực tại các vị trí kiểm soát để rút ngắn thời gian làm thủ tục, hạn chế tình trạng ùn ứ. Đồng thời, công tác phân luồng giao thông, điều tiết phương tiện cũng được tăng cường, bảo đảm khu vực cửa khẩu luôn thông thoáng.

Ban Quản lý cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh đề nghị các đơn vị liên quan, đặc biệt là doanh nghiệp khai thác dịch vụ, bố trí đủ phương tiện xe điện phục vụ trung chuyển hành khách; đồng thời khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất như: nhà chờ, khu dịch vụ ăn uống, bến bãi…nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách và doanh nghiệp.

Trong ngày đầu điều chỉnh, du khách làm thủ tục nhập cảnh qua lối thông quan cầu Bắc Luân II vẫn đảm bảo thông thoáng, thuận tiện. (Ảnh: Hữu Việt)

Việc điều chỉnh phân luồng lần này nhằm duy trì ổn định hoạt động xuất nhập cảnh trong thời gian phía Đông Hưng (Trung Quốc) triển khai xây dựng cửa khẩu thông minh tại khu vực cầu Bắc Luân I.

Trước đó, dự án xây dựng cửa khẩu thông minh đã được 2 bên khởi động từ ngày 11/2/2026, với định hướng ứng dụng công nghệ hiện đại như nhận diện sinh trắc học, cổng kiểm soát tự động và vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện tự hành trên nền tảng 5G; góp phần nâng cao năng lực thông quan, hướng tới mô hình cửa khẩu số, hoạt động liên tục 24/7 trong tương lai.