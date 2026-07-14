Phía sau HCV Vật lý của nữ sinh lớp 12: Cuộc gọi không hỏi bài, chỉ kể chuyện vui

(VTC News) -

Bích Ngọc là một trong bốn thành viên của đội tuyển Việt Nam giành Huy chương Vàng tại Olympic Vật lý Quốc tế (IPhO) lần thứ 56 diễn ra ở Bucaramanga (Colombia).

Chiều nay 14/7, sau khi hoàn thành kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 56 tại Bucaramanga (Colombia), Bích Ngọc cùng đội tuyển Việt Nam đáp chuyến bay về nước. Năm nay, cả 5 học sinh đều đoạt huy chương, gồm 4 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc, tiếp tục đưa Việt Nam đứng top 7 về thành tích trên tổng số 85 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Bích Ngọc cho biết em bất ngờ và vỡ oà hạnh phúc khi những nỗ lực trong suốt nhiều năm học tập được đền đáp, đồng thời góp một phần nhỏ bé mang vinh quang về cho đất nước, nhà trường và gia đình.

Nguyễn Thị Bích Ngọc, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình) vừa xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế năm 2026. (Ảnh: NVCC)

Ít ai biết rằng, niềm yêu thích Vật lý của Bích Ngọc bắt đầu từ những câu hỏi rất đời thường. Từ nhỏ, em luôn tò mò về các hiện tượng diễn ra xung quanh. Khi học THCS, nhận ra Vật lý có thể giải thích những điều mình thắc mắc, nữ sinh quyết định theo đuổi môn học này.

Càng học Bích Ngọc càng thấy Vật lý hấp dẫn bởi khả năng lý giải các hiện tượng tự nhiên bằng tư duy logic. Dưới sự hướng dẫn của thầy cô và sự nỗ lực của bản thân, em từng bước đạt nhiều thành tích ở các kỳ thi học sinh giỏi.

Trước khi giành Huy chương Vàng IPhO 2026, Bích Ngọc đoạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á (APhO) năm 2026.

Thử thách lớn nhất trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi quốc tế với Bích Ngọc không phải lượng kiến thức mà là áp lực tâm lý. Có những bài toán em bế tắc trong thời gian dài. Càng suy nghĩ càng không tìm ra lời giải khiến Bích Ngọc nhiều lúc cảm thấy nản và hoài nghi chính mình. Để vượt qua giai đoạn này, Bích Ngọc lựa chọn chấp nhận sự bế tắc như một phần của quá trình học tập. Thay vì tạo áp lực phải giải được mọi bài toán ngay lập tức, em duy trì việc học đều đặn và điều chỉnh tâm lý.

Những ngày trước kỳ thi, nữ sinh không tăng cường học với cường độ cao mà chủ yếu ôn lại những kiến thức thầy cô đã hướng dẫn. Em dành thời gian nghe nhạc và chơi thể thao để giữ tinh thần thoải mái trước khi bước vào phòng thi.

Nhà cách trường khoảng 36 km, từ lớp 10, nữ sinh đã ở ký túc xá để theo học tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Những giai đoạn ôn đội tuyển quốc gia và quốc tế, có thời điểm em chỉ về nhà vài tuần một lần. Theo gia đình, thay vì tạo áp lực thành tích, bố mẹ luôn cố gắng để con có tâm lý nhẹ nhàng nhất. Mỗi tối gọi điện, họ không hỏi con học được bao nhiêu hay làm được bài khó không, mà chỉ kể những câu chuyện thường ngày trong gia đình.

“Chúng tôi muốn mỗi cuộc gọi từ gia đình là khoảng lặng bình yên để con tạm quên đi những tập tài liệu Vật lý dày cộm”, chị Nguyễn Thị Điệp – mẹ Bích Ngọc kể.

Bích Ngọc và gia đình em.

Mỗi tối gọi điện cho con gái đang ôn đội tuyển Olympic Vật lý quốc tế, vợ chồng anh chị không bao giờ hỏi: “Hôm nay con làm được bao nhiêu bài?” hay “Đề có khó không?”. Thay vào đó, họ kể những câu chuyện vui ở nhà, để hai em kể về bốn chú mèo nghịch ngợm, mong con có vài phút quên đi những tập tài liệu Vật lý dày cộm.

Những ngày cuối tuần nếu con không thể về nhà, bố mẹ lại thay nhau chạy xe 36 km lên thăm. Mẹ chuẩn bị những món ăn con yêu thích, còn bố kiểm tra điều kiện sinh hoạt tại ký túc xá. “Điều khiến chúng tôi tự hào nhất không chỉ là tấm Huy chương Vàng mà còn là sự tự giác, kiên trì và bản lĩnh của con gái trong suốt quá trình học tập”, anh Nguyễn Văn Trường – bố nữ sinh chia sẻ.

Gia đình cũng thống nhất không đặt mục tiêu con phải đạt giải thưởng nào. Với họ, việc được theo đuổi đam mê và phát huy hết khả năng mới là điều quan trọng nhất.

Những ngày cận kỳ thi, thay vì học với cường độ cao, nữ sinh chủ yếu ôn lại hệ thống kiến thức được thầy cô hướng dẫn. Em dành thời gian nghe nhạc, chơi thể thao để giữ tinh thần thoải mái trước khi bước vào phòng thi.

Theo gia đình, khoảnh khắc biết tin con gái giành Huy chương Vàng là lúc mọi sự hồi hộp, lo lắng suốt những ngày em dự thi như tan biến. Hai em của Ngọc reo lên khi biết chị đạt thành tích cao nhất, còn ông bà và người thân đều nhận được cuộc gọi báo tin ngay trong ngày.

Bích Ngọc (áo dài trắng bên phải) góp 1 Huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế năm 2026 cho đoàn Việt Nam. (Ảnh: Moet)

Nhìn lại hành trình đã qua, Bích Ngọc cho rằng tấm Huy chương Vàng là dấu mốc đáng nhớ nhưng cũng là động lực để em tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học trong tương lai. Nữ sinh cũng hy vọng câu chuyện của bản thân có thể truyền thêm động lực cho các bạn trẻ, đặc biệt là nữ sinh yêu thích khoa học. Bích Ngọc mong các bạn, đặc biệt là các bạn nữ, đừng ngại thử sức với các môn khoa học tự nhiên chỉ vì những định kiến.

“Nếu thật sự yêu thích, hãy mạnh dạn theo đuổi và kiên trì với lựa chọn của mình. Mỗi người đều có thể tỏa sáng nếu không ngừng cố gắng”, chủ nhân Huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế 2026 nói.