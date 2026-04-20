Phát hiện hang động mới sâu 45m, có thác nước hiếm gặp ở Quảng Trị

Tối 20/4, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, nguồn tin từ Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị), cho biết đơn vị này vừa phối hợp các chuyên gia hang động Anh quốc kết hợp khảo sát, phát hiện 1 hang động mới theo dạng hố sụt.

Hang động này được phát hiện tại xã Hóa Sơn cũ (nay là xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị). Hang nằm ở khu vực Karst của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và cửa hang nằm sát khu vực ranh giới của Vườn.

Theo khảo sát ban đầu của các chuyên gia, hang động dạng hố sụt này có độ sâu khoảng 45m, chiều dài hang khoảng 583m và chiều cao của hang trên địa hình là khoảng 750m.

Trong hang có xuất hiện dòng thác chảy bên trong lòng hang, tạo nên cảnh quan độc đáo, hiếm gặp. Theo đại diện Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, việc khảo sát của các chuyên gia hiện vẫn chưa hoàn tất và còn một số khu vực trong hang chưa được tiếp cận, đánh giá đầy đủ.

Dự kiến trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục nghiên cứu, khảo sát chi tiết và công bố cụ thể về hang động cũng như thác nước vừa được phát hiện.

Phong Nha - Kẻ Bàng nổi tiếng là “vương quốc hang động” với hơn 425 hang đã được phát hiện, trong đó khoảng 50 hang đang được khai thác du lịch. Trong đó, hang Sơn Đoòng ở vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng là hang động lớn nhất thế giới.