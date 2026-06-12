Phá đường dây buôn bán động vật hoang dã qua biên giới, phát hiện tê tê quý hiếm

(VTC News) -

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tuấn Anh (SN 1991) và Nguyễn Văn Thịnh (SN 1996), cùng trú tại xã Thạch Bình (tỉnh Thanh Hóa) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên tuyến biên giới, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Lê Tuấn Anh và Nguyễn Văn Thịnh thường xuyên xuất hiện tại khu vực cửa khẩu Na Mèo, có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lê Tuấn Anh và Nguyễn Văn Thịnh. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Xác định đây là đường dây có dấu hiệu hoạt động tinh vi, có sự câu kết với các đối tượng ở khu vực biên giới, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh, làm rõ.

Chiều 7/6, lực lượng công an phát hiện các đối tượng đang vận chuyển động vật hoang dã từ khu vực biên giới về nội địa nên nhanh chóng triển khai phương án kiểm tra, bắt giữ.

Khoảng 15h30 cùng ngày, tại xã Cẩm Tân, tổ công tác phát hiện và kiểm tra hành chính đối với xe ôtô biển kiểm soát 51N - 235.31. Khi bị yêu cầu dừng xe, nhóm người có biểu hiện lúng túng, tìm cách che giấu tang vật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng phát hiện bên trong đặt dưới sàn xe có một cá thể tê tê còn sống, nặng khoảng 7kg.

Một số tang vật của vụ án. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Đây là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm thuộc danh mục loài được ưu tiên bảo vệ, nghiêm cấm săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán trái phép dưới mọi hình thức.

Tại cơ quan công an, Lê Tuấn Anh và Nguyễn Văn Thịnh thừa nhận hành vi mua bán, vận chuyển cá thể tê tê để đưa đi tiêu thụ kiếm lời. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm người tại thôn Cẩm Hoa (xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa) lực lượng công an phát hiện và thu giữ một bộ xương động vật, bốn chi động vật nghi của hổ cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện những tang vật này đang được cơ quan chức năng giám định để xác định chủng loài, nguồn gốc và làm rõ hành vi vi phạm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Tuấn Anh và Nguyễn Văn Thịnh là những người thường xuyên qua lại khu vực cửa khẩu Na Mèo để giao dịch, mua bán các loại động vật hoang dã với các đối tượng bên kia biên giới, sau đó vận chuyển về Thanh Hóa và nhiều tỉnh, thành phố khác tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng ô tô cá nhân gắn biển kiểm soát giả, thường xuyên thay đổi phương tiện, cung đường và thời gian vận chuyển.

Đáng chú ý, Lê Tuấn Anh là người nhiều lần vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, từng hai lần bị xử lý hình sự về hành vi buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm. Tuy nhiên, sau khi chấp hành xong án phạt tù, đối tượng vẫn tiếp tục tái phạm với thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn.