PCI 2025: Phú Thọ lọt top 5 địa phương xuất sắc nhất về chất lượng điều hành kinh tế

Ngày 15/5, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức lễ công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 và Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 (PCI 2025).

Báo cáo vinh danh 5 địa phương xuất sắc nhất gồm: Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Điểm chung của nhóm dẫn đầu là cấu trúc điều hành cân bằng, với ít nhất 5 trên 9 chỉ số thành phần nằm trong TOP 10 cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn nhận Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận giải thưởng.

Trong đó, Bắc Ninh dẫn đầu về Chính quyền kiến tạo (6,67 điểm) và Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (8,93 điểm); Đà Nẵng dẫn đầu toàn quốc về Gia nhập thị trường với 8,70 điểm; Hải Phòng ghi dấu ấn vượt trội với 7 trên 9 chỉ số thành phần nằm trong nhóm 10 địa phương cao nhất; Phú Thọ đứng thứ hai toàn quốc về Tiếp cận nguồn lực; Quảng Ninh tiếp tục duy trì vị trí cao về Cạnh tranh bình đẳng và Chính quyền kiến tạo.

Tỉnh Phú Thọ nổi bật ở khả năng khai mở nguồn lực cho doanh nghiệp, với vị trí thứ hai toàn quốc về Tiếp cận nguồn lực. Bên cạnh đó, Phú Thọ cũng đứng thứ năm về Chính quyền kiến tạo, đồng thời nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu ở các chỉ số: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và Chi phí không chính thức.

Cấu trúc điểm số này cho thấy thế mạnh của Phú Thọ nằm ở sự kết hợp giữa khả năng khơi thông đầu vào kinh doanh và một bộ máy điều hành chủ động, đồng hành để hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp.

Sau 21 năm liên tục triển khai, Báo cáo năm 2025 đánh dấu bước nâng cấp phương pháp luận lớn nhất từ trước đến nay, với việc giới thiệu phiên bản PCI 2.0 và lần đầu tiên ra mắt Chỉ số Hiệu quả Kinh tế tư nhân (BPI).

Báo cáo được xây dựng từ khảo sát thực chứng quy mô lớn với sự tham gia của 3.546 doanh nghiệp tư nhân trong nước, 586 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và 1.001 hộ kinh doanh trên toàn bộ 34 tỉnh, thành phố. Đây là một trong những cuộc điều tra toàn diện và có chiều sâu nhất về khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam trong nhiều năm qua.

Sự kiện diễn ra đúng dịp tròn 1 năm Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành, trong bối cảnh đất nước đồng thời thực hiện ba cuộc cải cách mang tính lịch sử: sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố; chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thể chế hóa định hướng đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia.