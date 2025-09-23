Parkview Dental triển khai giải pháp hỗ trợ hậu phẫu cho khách hàng kiều bào

(VTC News) -

Chi phí hợp lý cùng dịch vụ chất lượng là những yếu tố khiến họ quan tâm. Tuy vậy, câu hỏi thường đặt ra là việc chăm sóc, theo dõi và bảo hành sau điều trị sẽ được thực hiện thế nào khi họ đã quay trở lại nước ngoài. Đây là vấn đề gây nhiều băn khoăn, đặc biệt với các ca phẫu thuật có tính phức tạp như cấy ghép Implant hay phục hình toàn hàm.

Hỗ trợ sau điều trị từ xa

Để giải quyết những trăn trở này, Parkview Dental đã xây dựng hệ thống hỗ trợ chuyên môn trực tuyến dành riêng cho khách hàng ở xa. Thông qua các kênh liên lạc trực tuyến, khách hàng có thể kết nối với đội ngũ bác sĩ để được tư vấn về tình trạng răng miệng và nhận hướng dẫn xử lý kịp thời. Việc duy trì việc phản hồi nhanh giúp khách hàng yên tâm hơn, bởi bất kỳ vấn đề nào phát sinh đều có thể được tiếp nhận và giải đáp mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý hay múi giờ.

Trong những tình huống hi hữu cần sự can thiệp trực tiếp, Parkview Dental áp dụng chính sách hỗ trợ chi phí di chuyển. Chính sách này được thống nhất từ đầu, cho phép khách hàng quay lại Việt Nam để tái điều trị khi cần thiết. Đây là cách để giảm thiểu rủi ro và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng kiều bào.

Nền tảng chuyên môn

Parkview Dental có đội ngũ bác sĩ được đào tạo tại các trường đại học y khoa trong và ngoài nước, có chứng chỉ hành nghề đầy đủ và kinh nghiệm chuyên sâu trong các lĩnh vực như cấy ghép Implant, bọc răng sứ thẩm mỹ.

Phòng khám hoạt động theo giấy phép của Sở Y tế và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vô trùng chuẩn y khoa. Các dụng cụ và trang thiết bị được xử lý theo tiêu chuẩn kiểm soát nhiễm khuẩn, đảm bảo an toàn cho khách hàng. Ngoài ra, Parkview Dental còn sở hữu labo riêng, giúp chủ động chế tác răng sứ, kiểm soát chất lượng vật liệu và rút ngắn thời gian chờ đợi - phù hợp với kiều bào.

Parkview Dental cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu từ cơ bản đến chuyên sâu. Bọc răng sứ thẩm mỹ là một trong những dịch vụ được lựa chọn nhiều, với vật liệu nhập khẩu từ Mỹ, Đức, Thụy Sĩ, Hàn Quốc, hướng tới vẻ đẹp tự nhiên và độ bền cao. Bên cạnh đó, cấy ghép Implant là giải pháp phục hồi khả năng ăn nhai cho những trường hợp mất răng đơn lẻ hoặc toàn hàm.

Ngoài các dịch vụ chuyên sâu, Parkview Dental còn thực hiện chăm sóc răng miệng tổng quát như lấy cao răng, điều trị nha chu, trám răng thẩm mỹ. Các dịch vụ này không chỉ duy trì sức khỏe răng miệng cơ bản mà còn hỗ trợ hiệu quả cho các liệu trình thẩm mỹ và phục hình răng về sau. Nhờ việc kết hợp nhiều dịch vụ, khách hàng có thể hoàn thành một phần lớn nhu cầu điều trị trong cùng một đợt về nước.

Định hướng hỗ trợ khách hàng kiều bào

Việc điều trị nha khoa đối với kiều bào không chỉ gắn với nhu cầu sức khỏe mà còn phụ thuộc vào yếu tố thời gian và khả năng theo dõi lâu dài. Bằng hệ thống hỗ trợ từ xa, chính sách di chuyển trong trường hợp cần thiết và nền tảng chuyên môn đã được xây dựng, Parkview Dental mong muốn mang đến sự an tâm cho khách hàng kiều bào khi lựa chọn chăm sóc răng miệng tại Việt Nam.