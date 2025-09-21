Đóng

Ô tô chạy vào làn khẩn cấp cao tốc, tài xế bị xử phạt

(VTC News) -

Tài xế ô tô đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc và tạt đầu xe khác bị CSGT lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe

Vân Khánh
