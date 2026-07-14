Nữ sinh bị tông tử vong ở Vĩnh Long: Khởi tố cựu viện trưởng, cựu thủ trưởng cơ quan điều tra

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” xảy ra tại Trà Ôn, Vĩnh Long (cũ), ngày 13/7/2026, Cơ quan điều tra VKSND tối cao khởi tố bị can đối với Huỳnh Minh Trung, nguyên Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn và Nguyễn Hoàng Văn, nguyên Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn về tội danh nêu trên.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Huỳnh Minh Trung, nguyên Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn (cũ).

Kết quả điều tra đến nay xác định, Huỳnh Minh Trung, Nguyễn Hoàng Văn có hành vi không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội trong quá trình giải quyết tin báo và giải quyết khiếu nại đối với tin báo vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 04/9/2024 tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long làm nạn nhân N.N.B.T tử vong.

Trước đó, ngày 26/3/2026 và 24/4/2026, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quốc Việt, nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, Nguyễn Quốc Khanh, nguyên Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, Phan Thị Trúc Ly, nguyên Phó Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn và Lê Phong Cảnh, nguyên Kiểm sát viên VKSND huyện Trà Ôn về tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 369 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được điều tra theo quy định của pháp luật.