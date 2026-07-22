'Nữ quái' bị tuyên 11 năm tù bỏ trốn sang Lào khi đang hoãn thi hành án

(VTC News) -

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) xác nhận, đơn vị vừa tiếp nhận một người Việt Nam vi phạm pháp luật là Lê Thọ Cẩm Cát (SN 1994, trú xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị) do lực lượng chức năng Lào trao trả.

Theo hồ sơ, Lê Thọ Cẩm Cát phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” bị toà tuyên phạt 11 năm tù.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đang thực hiện các thủ tục tiếp nhận Lê Thọ Cẩm Cát từ lực lượng chức năng Lào. (Ảnh: BPCC)

Năm 2024 sau khi bị TAND TP Đà Nẵng tuyên án, Lê Thọ Cẩm Cát được toà án cho hoãn chấp hành án với lý do nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Trong quá trình chấp hành hoãn thi hành án, tháng 5/2025, Cát bỏ khỏi địa phương, lẩn trốn qua nước bạn Lào.

Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Quảng Trị sau đó ra quyết định truy nã đối với Lê Thọ Cẩm Cát. Đồng thời giao Phòng PC10 Công an tỉnh trực tiếp tổ chức xác minh, truy bắt.

Nhận định Lê Thọ Cẩm Cát có sự chuẩn bị từ trước, Phòng PC10 Công an tỉnh Công an tỉnh Quảng Trị thực hiện xác lập chuyên án do Đại tá Đinh Cao Quang - Trưởng phòng PC10 làm trưởng ban chuyên án.

Lê Thọ Cẩm Cát được đưa về trụ sở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. (Ảnh: BPCC)

Ngày 17/7, lực lượng trinh sát báo cáo xác định Lê Thọ Cẩm Cát đang trốn tại Lào, Phòng PC10 báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị trao đổi thông tin với lãnh đạo công an nước bạn Lào. Đồng thời, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thực hiện các thủ tục dẫn giải Cát về Việt Nam.

Chiều 21/7, Lê Thọ Cẩm Cát bị bắt giữ, sau đó bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.