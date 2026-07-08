Nữ ca sĩ từng gây sốt với 50 triệu lượt xem khi đóng Nam Phương Hoàng hậu

(VTC News) -

MV "Không thể cùng nhau suốt kiếp" - Hoà Minzy

Năm 2020, Hòa Minzy ra mắt MV Không thể cùng nhau suốt kiếp - sản phẩm âm nhạc đầu tiên của showbiz tái hiện hình ảnh của Nam Phương Hoàng hậu.

Dù chỉ là một MV âm nhạc nhưng sản phẩm được đầu tư bài bản, quy mô như phim ngắn với thời lượng dài khoảng 10 phút. Bối cảnh cung đình, phục trang, nghi lễ và nhiều chi tiết lịch sử được ê-kíp dành nhiều tháng nghiên cứu, phục dựng.

Hòa Minzy thành công tái hiện hình ảnh của Nam Phương Hoàng Hậu.

Trong MV, Hòa Minzy tái hiện hành trình của Nam Phương Hoàng hậu từ ngày trẻ đến khi trở thành chính cung của vua Bảo Đại. Nữ ca sĩ 9X cho biết đã tìm đọc nhiều tài liệu về cuộc đời vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn nhằm hiểu rõ tâm lý, tính cách và những biến cố trong cuộc đời bà, thay vì chỉ thể hiện cảm xúc qua những phân cảnh bi lụy.

Đáng chú ý, Hòa Minzy cũng tiết lộ cô đã bán nhà, bán xe và sử dụng gần như toàn bộ số tiền tích lũy trong nhiều năm để đầu tư cho dự án. Với nữ ca sĩ, đây là quyết định mang tính "được ăn cả, ngã về không". Nếu thất bại, cô gần như phải bắt đầu lại từ đầu. Tuy nhiên, cô vẫn lựa chọn mạo hiểm vì tin rằng một sản phẩm được đầu tư nghiêm túc sẽ có giá trị lâu dài.

Sau khi MV được phát hành, Hòa Minzy được khen ngợi về khả năng diễn xuất bên cạnh giọng hát. Nhiều ý kiến cho rằng nữ ca sĩ đã tạo nên một hình tượng Nam Phương Hoàng Hậu vừa đủ sang trọng, vừa giữ được sự gần gũi, giúp câu chuyện lịch sử trở nên dễ tiếp cận hơn với khán giả trẻ.

Ca khúc Không thể cùng nhau suốt kiếp cũng nhanh chóng trở thành hiện tượng sau khi phát hành. MV liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng thịnh hành YouTube Việt Nam, đồng thời ghi nhận nhiều thành tích trên bảng xếp hạng YouTube thế giới. Đến nay, MV đã gần 50 triệu lượt xem trên Youtube.

Đến nay, mỗi khi nhắc đến Nam Phương Hoàng hậu trong các sản phẩm giải trí Việt Nam, hình ảnh Hòa Minzy trong Không thể cùng nhau suốt kiếp vẫn thường được nhắc lại như một cột mốc đáng nhớ. Đây cũng được đánh giá là một cột mốc ấn tượng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Tạo hình của Hòa Minzy trong MV "Không thể cùng nhau suốt kiếp".

Hòa Minzy sinh năm 1995 tại Bắc Ninh, là quán quân của chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014.

Sau hơn 10 năm hoạt động âm nhạc, cô sở hữu nhiều bài hit như Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Nếu mai này xa nhau... Năm 2025, ca khúc Bắc Blink của Hòa Minzy trở thành hiện tượng gây sốt mạnh mẽ khắp mạng xã hội.

Ở tuổi 31, Hòa Minzy là một trong những ca sĩ có sức ảnh hưởng lớn trên các nền tảng số, sở hữu nhiều sản phẩm âm nhạc được công chúng yêu thích và đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước, quốc tế. Cô thường xuyên tham gia các chương trình thiện nguyện, hoạt động xã hội và các chiến dịch vì cộng đồng.