Nữ diễn viên đóng chị gái Nam Phương hoàng hậu, ngoài đời là bạn thân Hà Tăng

(VTC News) -

Sự trở lại của Tăng Thanh Hà với vai Nam Phương hoàng hậu trong phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng đang thu hút sự quan tâm lớn của khán giả. Bên cạnh "ngọc nữ", gương mặt quen thuộc khác cũng gây chú ý là nữ diễn viên Thân Thúy Hà, người đảm nhận vai chị gái của Nam Phương hoàng hậu.

Diễn viên Thân Thuý Hà vào vai chị gái của Nam Phương hoàng hậu trong phim

Theo ê-kíp, Hoàng hậu cuối cùng là dự án được ấp ủ trong nhiều năm, lấy cảm hứng từ cuộc hôn nhân giữa vua Bảo Đại và Nam Phương hoàng hậu. Tác phẩm không tái hiện lịch sử theo lối tư liệu mà khai thác câu chuyện về tình yêu, gia đình và số phận của những con người sống trong hoàng tộc cuối triều Nguyễn.

Điều thú vị là ngoài đời, Thân Thúy Hà và Tăng Thanh Hà cũng có tình bạn bền chặt kéo dài hơn 20 năm. Chính sự gắn bó ấy khiến nhiều khán giả kỳ vọng hai nữ diễn viên sẽ tạo nên những tương tác tự nhiên và giàu cảm xúc trên màn ảnh.

Mới đây, Thân Thúy Hà tiết lộ sau khi Tăng Thanh Hà quyết định tái xuất điện ảnh, cô liên tục nhận được tin nhắn hỏi han về người bạn thân. Tuy nhiên, vì tôn trọng Tăng Thanh Hà nên nữ diễn viên giữ kín mọi thông tin cho đến khi dự án chính thức được công bố.

Ở ngoài đời, Thân Thuý Hà và Tăng Thanh Hà là bạn thân 20 năm.

Không chỉ là đồng nghiệp, Thân Thúy Hà còn là một trong những người bạn thân thiết nhất của Tăng Thanh Hà. Cả hai cùng thuộc nhóm bạn gắn bó nhiều năm gồm Tăng Thanh Hà, Thân Thúy Hà, Thùy Trang và MC Bùi Việt Hà. Trong nhóm, mỗi người đều có một biệt danh riêng như "Sẻ Nhỏ", "Sẻ Lớn", "Bồ Câu" và "Đại Bàng".

Theo Thân Thúy Hà, điều giúp tình bạn kéo dài suốt nhiều năm là sự tôn trọng dành cho nhau. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, không can thiệp vào đời tư của đối phương và luôn đồng hành trong những cột mốc quan trọng. Cô từng tâm sự có giai đoạn ngại đăng ảnh chụp cùng Tăng Thanh Hà vì sợ bị cho là "ăn theo" bạn thân. Tuy nhiên, chính Tăng Thanh Hà đã động viên cô. Kể từ đó, cả hai thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên nhau.

Cả hai thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường mỗi khi có dịp hội ngộ.

Thân Thúy Hà sinh năm 1978, tại Tiền Giang và cũng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Xuất phát điểm là người mẫu, chị từng đoạt nhiều giải thưởng sắc đẹp.

Năm 2004, Thân Thúy Hà chuyển sang lĩnh vực diễn xuất với vai diễn đầu tay trong phim truyền hình Lục Vân Tiên. Chuyển hướng sang diễn xuất, Thân Thúy Hà tạo dấu ấn qua nhiều vai diễn cá tính, phức tạp. Cô cũng góp mặt trong bộ phim Mưa đỏ.

Sau hơn hai thập kỷ theo nghề, Thân Thúy Hà vẫn đều đặn xuất hiện trong nhiều dự án phim. Nữ diễn viên từng cho biết bản thân từng nghĩ sẽ nghỉ hưu khi bước sang tuổi 50, nhưng rồi nhận ra mình không thể rời xa phim trường. "Cứ ở nhà khoảng hai tháng là tôi thấy buồn", cô từng chia sẻ về lý do vẫn miệt mài đóng phim.

Ở tuổi 48, Thân Thúy Hà vẫn được nhiều khán giả nhận xét giữ được nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn.

Ngoài đời Thân Thúy Hà khá kín tiếng. Sau cuộc hôn nhân với một doanh nhân tan vỡ, nữ diễn viên trực tiếp nuôi con trai đầu lòng. Năm 2019, Thân Thúy Hà âm thầm sang Mỹ sinh con gái thứ 2 và tiếp tục làm mẹ đơn thân vì "chỉ muốn có con chứ không hề có ý định đi bước nữa”. Chị cũng giữ kín hoàn toàn danh tính bố đứa trẻ. Nữ diễn viên cũng nhiều lần khẳng định mình hài lòng với cuộc sống hiện tại và không cảm thấy áp lực khi làm mẹ đơn thân.

Hiện Thân Thúy Hà sống cùng hai con tại TP.HCM, vừa duy trì hoạt động nghệ thuật, vừa kinh doanh riêng. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc giản dị bên gia đình, bạn bè và các chuyến du lịch sau những ngày bận rộn với phim trường.

Ở tuổi 48, Thân Thúy Hà vẫn được nhiều khán giả nhận xét giữ được nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn và nguồn năng lượng tích cực. Sự góp mặt của cô trong Hoàng hậu cuối cùng được kỳ vọng sẽ mang đến thêm chiều sâu cho câu chuyện về gia đình của Nam Phương hoàng hậu.