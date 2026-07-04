Những mẫu MPV từ giá rẻ đến hạng sang đáng chú ý hiện nay

(VTC News) -

Video: Top xe MPV từ giá rẻ đến hạng sang đáng mua hiện nay. (Nguồn: Tổng hợp)

MPV 7 chỗ giá rẻ

- Suzuki XL7: Tại Việt Nam, Suzuki XL7 được phân phân phối chính hãng 1 phiên bản Hybrid, giá bán 599 triệu đồng. Với động cơ 1.5L, XL7 mang lại công suất 103 mã lực và mô men xoắn 138Nm.

Thiết kế mạnh mẽ, không gian nội thất rộng rãi và khả năng vận hành ổn định đã giúp XL7 trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu trong phân khúc MPV giá rẻ.

Suzuki XL7.

- Toyota Avanza Premio: Là mẫu MPV 7 chỗ giá rẻ nhất của Toyota, Avanza Premio cũng được nhập khẩu từ Indonesia với hai phiên bản số sàn và số tự động. Động cơ 1.5L cho công suất 105 mã lực.

Sau khi ra mắt thế hệ mới, Avanza đã thu hút được sự chú ý nhờ thiết kế hiện đại và trang bị an toàn. Giá bán từ 558 triệu đến 598 triệu đồng.

Toyota Avanza Premio.

MPV 7 chỗ cỡ trung

- Toyota Innova: Là một trong những mẫu xe MPV 7 chỗ được ưa chuộng nhất tại Việt Nam, Innova được lắp ráp trong nước và có bốn phiên bản. Động cơ 2.0L với công suất 137 mã lực giúp xe vận hành mạnh mẽ.

Nội thất rộng rãi và thiết kế thanh lịch là những điểm mạnh của Innova, với giá bán từ 755 triệu đến 995 triệu đồng.

Toyota Innova.

MPV 7 chỗ cỡ lớn

- Kia Carnival: Được biết đến như một "vua MPV", Kia Carnival hiện có 6 phiên bản và được lắp ráp tại Việt Nam. Các phiên bản mới của KIA Carnival đều dùng động cơ diesel Smartstream dung tích 2.2L, sản sinh công suất tối đa 199 mã lực.

Giá bán từ 1,299 tỷ đến 1,849 tỷ đồng, xe nổi bật với thiết kế sang trọng và không gian nội thất rộng rãi.

Kia Carnival.

MPV 7 chỗ hạng sang

- Toyota Alphard: Bản máy xăng dùng động cơ 2,4 lít tăng áp và hộp số tự động 8 cấp, công suất xe 275 mã lực. Bản hybrid kết hợp động cơ xăng 2,5 lít công suất 185 mã lực. Alphard không chỉ nổi bật với thiết kế sang trọng mà còn với nhiều trang bị tiện nghi cao cấp, giá bán lên tới 4,37 tỷ đồng.

Toyota Alphard.

- Mercedes-Benz V-Class: Là một trong những mẫu MPV hạng sang hiếm hoi được phân phối chính hãng tại Việt Nam, V-Class có hai phiên bản V 250 Luxury và V 250 AMG.

Động cơ 2.0L với công suất 211 mã lực mang đến trải nghiệm lái mượt mà. Giá bán từ 2,845 tỷ đến 3,445 tỷ đồng, V-Class hứa hẹn mang đến sự sang trọng và tiện nghi cho hành khách.