Những lý do khiến stress dễ gây đau dạ dày

(VTC News) -

Trong cuộc sống bận rộn ngày nay, không ít người nhận thấy các triệu chứng khó chịu ở dạ dày xuất hiện rõ rệt hơn vào những giai đoạn căng thẳng. Cảm giác đau âm ỉ vùng thượng vị, đầy bụng hay ợ hơi đôi khi xuất hiện ngay cả khi chế độ ăn uống không thay đổi.

Dạ dày là một trong những cơ quan chịu ảnh hưởng rõ rệt từ trạng thái tâm lý. Khi cơ thể rơi vào tình trạng stress kéo dài, hoạt động của hệ tiêu hóa có thể bị rối loạn, làm tăng nguy cơ xuất hiện các triệu chứng khó chịu liên quan đến dạ dày.

Stress làm dạ dày tăng tiết axit

Khi cơ thể chịu áp lực, hệ thần kinh trung ương sẽ kích hoạt phản ứng “chiến đấu hoặc bỏ chạy”. Quá trình này khiến cơ thể giải phóng nhiều hormone như cortisol, adrenaline.

Các hormone này có thể kích thích dạ dày tiết nhiều axit hơn bình thường. Khi lượng axit tăng cao, lớp niêm mạc dạ dày dễ bị kích thích, dẫn đến cảm giác nóng rát, đau âm ỉ hoặc khó chịu vùng bụng trên.

Tình trạng này kéo dài, nguy cơ viêm hoặc tổn thương niêm mạc dạ dày cũng có thể tăng lên.

Rối loạn nhu động tiêu hóa

Stress còn ảnh hưởng đến sự co bóp của dạ dày và ruột. Khi căng thẳng, nhu động tiêu hóa có thể trở nên chậm hơn hoặc rối loạn. Điều này khiến thức ăn lưu lại trong dạ dày lâu hơn, gây ra các triệu chứng như đầy bụng, chướng hơi, khó tiêu sau bữa ăn.

Ở một số người, stress còn có thể làm xuất hiện cảm giác buồn nôn, ăn uống kém ngon miệng.

Làm suy yếu lớp bảo vệ niêm mạc dạ dày

Bên trong dạ dày tồn tại một lớp chất nhầy có vai trò như “lá chắn” giúp bảo vệ niêm mạc khỏi tác động của axit.

Tuy nhiên, khi stress kéo dài, cơ chế bảo vệ này sẽ bị suy giảm. Lúc này, niêm mạc dạ dày dễ bị axit tấn công hơn, dẫn đến viêm, đau rát hoặc khó chịu vùng thượng vị.

Đây là lý do nhiều người dù ăn uống bình thường vẫn có thể gặp các triệu chứng đau dạ dày khi căng thẳng.

Stress và vòng xoắn bệnh lý dạ dày

Một điều đáng chú ý là stress và các vấn đề dạ dày có thể tạo thành một “vòng xoắn” khó kiểm soát. Khi căng thẳng, dạ dày dễ bị kích thích; ngược lại, các triệu chứng khó chịu ở dạ dày lại khiến người bệnh lo lắng và căng thẳng hơn.

Nếu không được điều chỉnh kịp thời, vòng xoắn này có thể khiến các triệu chứng tiêu hóa kéo dài và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Chủ động bảo vệ dạ dày khi căng thẳng

Để hạn chế tác động tiêu cực của stress lên dạ dày, mỗi người nên duy trì lối sống khoa học và ổn định. Trước hết, giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa hoạt động của hệ thần kinh và hệ tiêu hóa. Ngủ đủ giấc, đúng giờ giúp cơ thể phục hồi tốt hơn, đồng thời hỗ trợ dạ dày duy trì nhịp tiết axit và nhu động tiêu hóa ổn định.

Bên cạnh đó, thói quen ăn uống điều độ cũng rất cần thiết. Ăn đúng giờ, không bỏ bữa và hạn chế các thực phẩm dễ kích thích dạ dày như rượu bia, cà phê hoặc đồ cay nóng sẽ giúp giảm áp lực cho hệ tiêu hóa. Ngoài ra, nên ăn chậm và nhai kỹ để dạ dày có đủ thời gian xử lý thức ăn.

Dành thời gian thư giãn, vận động nhẹ hoặc nghỉ ngơi hợp lý cũng giúp cơ thể giảm căng thẳng và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động ổn định hơn. Khi tinh thần được cân bằng, dạ dày cũng ít bị kích thích bởi stress. Tuy nhiên, nếu các cơn đau đã bùng phát, việc áp dụng các cách giảm đau dạ dày khi căng thẳng là ưu tiên hàng đầu để cắt cơn đau nhanh chóng và ngăn chặn vòng xoắn bệnh lý tiến triển.

Trong những trường hợp dạ dày tăng tiết axit do căng thẳng, nhiều người cũng tìm đến các giải pháp hỗ trợ giúp cân bằng môi trường axit trong dạ dày.

Yumangel chứa Almagate 1g, giúp trung hòa lượng axit dư thừa trong dạ dày, từ đó giúp giảm các biểu hiện như đau rát thượng vị, ợ chua, ợ nóng và trào ngược. Khi lượng axit được kiểm soát tốt hơn, môi trường dạ dày trở nên ổn định hơn, góp phần bảo vệ niêm mạc dạ dày và hỗ trợ quá trình phục hồi hiệu quả.

Chăm sóc tốt sức khỏe tinh thần, kết hợp với thói quen sinh hoạt khoa học và các giải pháp hỗ trợ phù hợp sẽ giúp dạ dày hoạt động ổn định hơn ngay cả trong những giai đoạn căng thẳng.