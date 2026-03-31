Nhiều đại gia ngoài ngành bất ngờ kinh doanh bất động sản

Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom, FOX) gây chú ý khi lần đầu tiên đưa nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản vào tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Theo kế hoạch, đại hội dự kiến tổ chức ngày 17/4 theo hình thức trực tuyến tại hai điểm cầu Hà Nội và TP.HCM.

Trước thềm sự kiện, bức tranh kinh doanh năm 2025 cho thấy doanh nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định với doanh thu đạt 19.507 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 4.364 tỷ đồng, tăng 22%.

Đây được xem là nền tảng để FPT Telecom đặt mục tiêu tham vọng hơn trong năm 2026, với doanh thu dự kiến 22.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế lần đầu vượt 5.000 tỷ, đạt 5.100 tỷ đồng.

Nhiều ông lớn muốn lấn sân sang bất động sản. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức).

Tương tự, theo tài liệu đại hội cổ đông 2026, CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG) sẽ bổ sung thêm một số ngành nghề mới, trong đó có lĩnh vực bất động sản và các hoạt động hỗ trợ tài chính.

Cụ thể, doanh nghiệp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Theo diễn giải, hoạt động này chủ yếu phục vụ giao dịch nội bộ giữa công ty và các công ty con (nếu có). Công ty không đầu tư hoặc phát triển dự án bất động sản hay cung cấp dịch vụ ra bên ngoài.

Bên cạnh đó, MWG cũng bổ sung ngành nghề liên quan đến hoạt động kế toán, kiểm toán và tư vấn thuế (loại trừ các dịch vụ trực tiếp về kiểm toán và kế toán). Đồng thời tham gia vào hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu, với chi tiết là hoạt động tư vấn đầu tư, tài chính.

Theo nội dung công bố, việc mở rộng các ngành nghề kinh doanh mới nhằm phù hợp hơn với mục tiêu hoạt động hiện tại của công ty.

Năm nay, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh tiếp tục tăng trưởng tích cực, với chỉ tiêu doanh thu dự kiến 185.000 tỷ đồng, tăng 18% so với mức thực hiện của năm 2025; lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9.200 tỷ đồng, tăng 30%.

Trước đó, các doanh nghiệp lớn như Kido, Hoa Sen, Tôn Đông Á hay Hòa Phát cũng đều đang rót vốn mạnh mẽ vào địa ốc để tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.

Một số đơn vị nuôi tham vọng rất lớn, điển hình như Hoa Sen đang nhắm tới việc phát triển các khu đô thị quy mô hàng trăm ha và cam kết triển khai hàng chục nghìn căn nhà ở xã hội tại TP.HCM.