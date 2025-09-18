+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Nhân viên quán cafe bị khách hành hung: Gia đình bức xúc, yêu cầu xử lý nghiêm
(VTC News) -
Tối 17/9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhân viên quán cafe bị đánh vì nhắc khách tuân thủ quy định cấm hút thuốc.
Chí Bảo
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Hơn 14.000 'chuồng cọp' ở TP.HCM được tháo dỡ
20:26 18/09/2025
Phòng chống cháy nổ
Nhân viên quán cafe bị khách hành hung: Gia đình bức xúc, yêu cầu xử lý nghiêm
20:24 18/09/2025
VTC NEWS TV
Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 46
20:10 18/09/2025
Thời sự quốc tế
Giải nữ VĐQG 2026: Đội của Huỳnh Như thua trận đầu tiên
20:08 18/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Đại hội các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới lần thứ 8: Diễn đàn đối thoại vì hoà bình và phát triển bền vững
20:02 18/09/2025
Đời sống
Xác định thêm 4 đội bóng vào tứ kết giải U17 Quốc gia
19:57 18/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Phát hiện thi thể phân hủy dưới gầm đường Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội
19:51 18/09/2025
Tin nóng
Nhân viên quán cà phê bị khách hành hung ở Hà Nội: Công an làm việc với các bên
19:50 18/09/2025
Bản tin 113
Nghệ An: Khởi tố 34 người làm giả hồ sơ, gian lận trong đấu thầu xây dựng
19:36 18/09/2025
Pháp luật
Người phụ nữ tử vong khi rơi từ tầng cao chung cư ở Hà Nội
19:34 18/09/2025
Tin nóng
Nhà thi đấu 'đắp chiếu' nhiều năm ở TP.HCM sắp được hồi sinh
19:27 18/09/2025
Đầu Tư
Khách có tiền mua nhà ngày càng trẻ, đến 40% người ở nhóm tuổi 25 - 34
19:26 18/09/2025
Bất động sản
Trực tiếp bóng đá Beijing Guoan 1-1 CAHN: Đội Trung Quốc gỡ hòa
19:15 18/09/2025
Bóng đá Việt Nam
TP.HCM tiếp tục thí điểm cho xe rẽ phải khi đèn đỏ tại các giao lộ
19:04 18/09/2025
Tin nhanh 24h
Lắp điện mặt trời mái nhà phải đăng ký, cơ quan chức năng nói gì?
18:54 18/09/2025
Đầu Tư
YouTuber 'Giao Heo' qua đời vì tai nạn
18:52 18/09/2025
Tin nhanh 24h
Đợt bay hiệu chuẩn tại sân bay Long Thành sẽ diễn ra thế nào?
18:27 18/09/2025
Đầu Tư
Xây nhà 'nhầm' trên đất người khác: Kẻ sai phạm 'ăn vạ' không tháo dỡ
18:22 18/09/2025
VTC NEWS TV
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão: Cảnh báo khẩn tàu thuyền
18:17 18/09/2025
VTC NEWS TV
Đóng cửa xe 'ép' khách trả 2,5 triệu đồng: Tài xế từng có tiền án
18:13 18/09/2025
VTC NEWS TV
Bị đánh, đòi bồi thường thiệt hại thế nào?
18:11 18/09/2025
Tư vấn
Bão số 8 vào Biển Đông, nguy cơ mưa lớn, gió giật dữ dội
18:05 18/09/2025
VTC NEWS TV
Bộ Chính trị quy định 4 nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo
18:00 18/09/2025
Chính trị
Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà nhận 5 năm 6 tháng tù
17:44 18/09/2025
Pháp đình
Máy hỏng, bệnh viện vẫn kê khai tán sỏi: Giám đốc bật khóc, nói 'rất đau lòng'
17:27 18/09/2025
Tin nóng
Một khách hàng có thể được vay tối đa 400 triệu đồng theo hình thức cho vay ngang hàng
17:25 18/09/2025
Tài chính
Người phụ nữ bị bạn trai chém gục giữa đường
17:19 18/09/2025
Bản tin 113
Vì sao vàng trở thành 'vị vua mới' trên thị trường tài chính?
17:15 18/09/2025
VTC NEWS TV
Tập trận Nga – Belarus: Phô diễn sức mạnh tên lửa siêu vượt âm Zircon
17:05 18/09/2025
VTC NEWS TV
Bão số 8 chưa qua, Biển Đông lại sắp đón cơn bão mới cường độ mạnh
16:59 18/09/2025
Thời tiết