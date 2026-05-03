Nam diễn viên từng làm trợ lý ánh sáng, giờ đóng phim của 2 đạo diễn trăm tỷ

(VTC News) -

Quỳnh Lý sinh năm 1995, tên thật là Lý Hạo Mạnh Quỳnh. Anh được biết đến qua những vai diễn hài hước trong nhiều web drama. Năm 2017, Quỳnh Lý nhận được chú ý khi giành quán quân Cười xuyên Việt - Tiếu lâm hội.

Nhờ thành công này, nam diễn viên bắt đầu có những bước tiến mới trong sự nghiệp. Năm 2023, Quỳnh Lý tham gia phim điện ảnh Nhà bà Nữ của Trấn Thành. Thành công của bộ phim đưa hình ảnh, tên tuổi của nam diễn viên đến gần với công chúng.

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, anh tiếp tục góp mặt trong Đại tiệc trăng máu 8 của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Phim đang nhận được nhiều chú ý của khán giả tại phòng vé.

Trò chuyện với PV Báo Điện tử VTC News, Quỳnh Lý có dịp nhìn lại bản thân, khẳng định bản lĩnh của một nghệ sĩ luôn khao khát sự tử tế và đổi mới trong từng khung hình.

Chuyện chưa kể về cú one-shot 'nhớ đời'

Cơ duyên đưa Quỳnh Lý đến với Đại tiệc trăng máu 8 bắt đầu từ lời mời thử vai của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn. Với tâm thế cầu thị, anh không ngần ngại xin thử luôn tất cả các vai, kể cả vai nữ của Miu Lê.

Lý do chỉ để chứng minh năng lực và mong muốn được trở thành một phần của tác phẩm này. Cuối cùng, Quỳnh Lý được giao vai Hảo Hảo - một nhân vật vốn không nằm trong dự định ban đầu nhưng vẫn mang đến cho anh nhiều trải nghiệm thú vị.

Quỳnh Lý có vai diễn ấn tượng trong "Đại tiệc trăng máu 8".

Kể về cú one-shot kéo dài 35 phút ở đầu phim, Quỳnh Lý thừa nhận đây là thử thách đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối từ diễn viên đến ê-kíp.

Đặc biệt, anh có kỷ niệm “nhớ đời” với NSƯT Đức Khuê trong phân cảnh nhân vật bị nôn mửa vào mặt. Thay vì chỉ là diễn xuất hình thể, do sự cố ánh sáng và phải quay đi quay lại nhiều lần trong suốt ba bốn ngày, Quỳnh Lý thực sự trải qua cảm giác “mắc ói” thật sự. Nam diễn viên hóm hỉnh chia sẻ rằng đến tận bây giờ, anh vẫn chưa vượt qua được rào cản tâm lý với cà phê sữa và bánh quy - những đạo cụ được sử dụng để tạo ra hỗn hợp nôn mửa trong phim.

Làm việc với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, Quỳnh Lý học được sự hy sinh vì cái chung của tác phẩm. Anh tiết lộ rằng ban đầu, các diễn viên “đẻ” ra rất nhiều mảng miếng hài hước, nhưng để giữ được mạch phim và tạo bất ngờ cho khán giả ở những phút sau, đạo diễn đã phải làm công tác tư tưởng để mọi người tự gọt bỏ những sáng tạo cá nhân.

"Chính sự kỷ luật và tầm nhìn của đạo diễn đã giúp tôi hiểu rằng, vai diễn hay không nhất thiết phải là vai diễn hài nhất, mà phải là vai diễn đúng với cốt lõi tâm lý nhân vật nhất", anh nói.

10 năm nỗ lực từ nhân viên cầm đèn đoàn phim

Nhìn lại quãng đường hơn 10 năm làm nghề, ít ai biết rằng Quỳnh Lý từng bắt đầu từ những công việc chân tay trên phim trường như cầm đèn, hỗ trợ máy quay hay đóng vai quần chúng chỉ xuất hiện vài giây. Anh tự hào vì sự đa năng của mình, thậm chí có thể thay thế nhân viên kỹ thuật khi cần thiết nhờ những trải nghiệm thực tế từ thời sinh viên.

Từ những vai phụ mờ nhạt đến khi lọt vào “mắt xanh” của đạo diễn Trấn Thành qua phim Nhà bà Nữ hay các dự án của Huỳnh Lập, Thu Trang - Tiến Luật, mỗi bước đi của anh đều thấm đẫm mồ hôi và sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

"Tôi cảm thấy tự hào về bản thân vì đã không ngừng cố gắng, nỗ lực trong hành trình suốt 10 năm qua", anh tâm sự.

Quỳnh Lý có hành trình 10 năm làm nghề đầy nỗ lực.

Thường xuyên gắn liền với các vai hài hước, nhưng Quỳnh Lý luôn trăn trở về việc làm mới mình. Anh khẳng định bản thân không cố tình diễn hài mà chỉ cố gắng phân tích nhân vật sao cho đúng nhất.

Trong tương lai, nam diễn viên bày tỏ khao khát được chinh phục những dạng vai gai góc hơn, đặc biệt là vai sát nhân hoặc những kẻ thủ ác ẩn mình dưới lớp vỏ bọc hiền lành. Với anh, những vai diễn có tâm lý phức tạp như vậy mới thực sự mang lại sự phấn khích và không gian để khai phá năng lực diễn xuất.

Mối tình đẹp với quán quân The Face Vietnam

Bên cạnh sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, Quỳnh Lý cũng có những giây phút trải lòng về cuộc sống cá nhân. Dù là người kín tiếng, anh tâm sự từng bị đạo diễn Phan Gia Nhật Linh vô tình tiết lộ chuyện tình cảm với người mẫu Tú Hảo - Quán quân The Face Vietnam 2017. Tên nhân vật Hảo Hảo trong Đại tiệc trăng máu 8 cũng do đạo diễn đặt ra để tạo sự ẩn ý thú vị về mối quan hệ này.

Quỳnh Lý có mối tình đẹp với người mẫu Tú Hảo.

Sau khi công khai mối quan hệ, cả hai thoải mái công khai những khoảnh khắc tình tứ bên nhau. Theo đó, cả hai chia sẻ chuyện tình cảm ở thời điểm hiện tại xuất phát từ sự ổn định trong mối quan hệ, sau khi cả hai ra mắt gia đình hai bên.

Dù có chuyện tình yêu đẹp song Quỳnh Lý vẫn mong muốn khán giả chú trọng vào các dự án nghệ thuật của mình hơn là câu chuyện đời tư.