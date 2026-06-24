Một trường đại học Việt Nam bứt phá trong xếp hạng phát triển bền vững

(VTC News) -

Chỉ trong hai tháng, Đại học Phenikaa (Phenikaa) liên tiếp được Times Higher Education (THE), tổ chức đứng sau nhiều bảng xếp hạng và giải thưởng giáo dục đại học uy tín hàng đầu thế giới, ghi nhận ở hai khía cạnh cốt lõi của một đại học hiện đại: năng lực lãnh đạo, quản trị và khả năng tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội.

Tháng 4/2026, Phenikaa được trao giải thưởng Leadership and Management Team of the Year tại THE Awards Asia 2026. Đây là lần đầu tiên một cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam được vinh danh ở hạng mục này. Giải thưởng được trao cho những tập thể lãnh đạo tạo ra những chuyển đổi nổi bật trong quản trị, chiến lược phát triển và năng lực vận hành đại học tại châu Á.

Theo THE Impact Rankings 2026, Bảng xếp hạng đánh giá các trường đại học thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDG), được công bố ngày 24/6, Phenikaa vươn lên nhóm 401 - 600 cơ sở giáo dục có ảnh hưởng nhất thế giới, tăng mạnh từ nhóm 1001 - 1500 của kỳ xếp hạng trước. Đây là kết quả cao nhất của nhà trường kể từ khi tham gia bảng xếp hạng này.

Đặc biệt, Đại học Phenikaa có các SDG quan trọng với sự thăng tiến vượt bậc và được xếp hạng cao như: Sức khỏe và Cuộc sống tốt (SDG 3) và Năng lượng sạch với giá thành hợp lý (SDG 7) được xếp trong nhóm 101–200 thế giới; Giáo dục chất lượng (SDG 4) và Việc làm tốt và tăng trưởng kinh tế (SDG 8) được xếp ở nhóm 201–300 thế giới.

Đại diện Đại học Phenikaa nhận chứng nhận THE Impact Rankings 2026. (Ảnh: Đại học Phenikaa)

Hai sự ghi nhận liên tiếp từ THE không chỉ phản ánh những thành tựu riêng lẻ, mà còn cho thấy hiệu quả của một chiến lược phát triển toàn diện được Phenikaa theo đuổi trong nhiều năm qua. Tại Phenikaa, phát triển bền vững không được xem là hoạt động riêng lẻ mà được tích hợp vào quản trị đại học, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, vận hành và các hoạt động phục vụ cộng đồng.

PGS.TS. Nguyễn Phú Khánh - Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa cho biết: “Việc liên tiếp được THE ghi nhận là nguồn động viên lớn đối với Phenikaa. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất không phải là thứ hạng hay giải thưởng, mà là những giá trị mà các thành quả đó mang lại cho người học và xã hội. Chúng tôi mong muốn xây dựng một môi trường nơi sinh viên không chỉ tiếp nhận tri thức mà còn có khả năng tạo ra giá trị và tác động tích cực và phụng sự cộng đồng”.

Những kết quả được ghi nhận tại THE Impact Rankings 2026 được thể hiện qua nhiều hoạt động cụ thể của Phenikaa trong các lĩnh vực giáo dục, sức khỏe, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Đại học Phenikaa hiện phát triển hệ sinh thái kết nối giữa đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và bệnh viện; đồng thời đẩy mạnh các chương trình đào tạo và nghiên cứu trong những lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số và khoa học sức khỏe.

Một trong những định hướng được Phenikaa ưu tiên trong giai đoạn hiện nay là phát triển nguồn nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ cao. Năm 2026, Đại học Phenikaa triển khai chương trình thạc sĩ tích hợp trong lĩnh vực Khoa học máy tính và Khoa học & Công nghệ bán dẫn theo Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025–2030 và định hướng đến năm 2045” của Chính phủ.

Sinh viên trúng tuyển được hỗ trợ 100% học phí, miễn phí ký túc xá và có cơ hội nhận Học bổng Chủ tịch Tập đoàn Phenikaa với tổng giá trị hỗ trợ lên tới khoảng 625 triệu đồng cho toàn khóa học.