Mở rộng Nhà máy điện rác Sóc Sơn, nâng công suất xử lý lên 1.600 tấn/ngày

Sáng 29/4, UBND TP Hà Nội phối hợp Công ty Cổ phần năng lượng môi trường Thiên Ý Hà Nội tổ chức lễ động thổ dự án Nhà máy Điện rác Sóc Sơn mở rộng, tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn, xã Trung Giã.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, việc chuyển đổi từ phương pháp chôn lấp truyền thống sang công nghệ đốt rác phát điện tiên tiến là đòi hỏi tất yếu, mang tính chiến lược để xây dựng một Thủ đô “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - hiện đại”.

Ông Nguyễn Xuân Lưu ghi nhận việc vận hành thành công Nhà máy điện rác Sóc Sơn đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong công tác xử lý môi trường của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tại buổi lễ.

“Với áp lực gia tăng dân số và khối lượng chất thải, thành phố cần tiếp tục triển khai các giải pháp mang tính đột phá, trong đó có xử lý rác thải đã chôn lấp tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, từng bước cải thiện môi trường, tạo quỹ đất để phục vụ phát triển kinh tế và phục vụ cộng đồng, nâng cao chất lượng sống của người dân khu vực”, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch Hà Nội, dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn mở rộng với công suất xử lý khoảng 1.600 tấn/ngày đêm, tập trung vào rác thải đã chôn lấp, thể hiện quyết tâm cao của thành phố trong công tác xử lý môi trường, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Thủ đô.

Để dự án được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ và đạt chất lượng, ông Nguyễn Xuân Lưu đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát tập trung tối đa nguồn lực, khẩn trương hoàn thành thủ tục theo quy định; tổ chức thi công khoa học, an toàn, đảm bảo chất lượng và tiến độ đã cam kết; tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn lao động; hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân trong khu vực và đảm bảo hoạt động ổn định, liên tục của nhà máy.

Quang cảnh lễ động thổ.

Phó Chủ tịch thành phố Nguyễn Xuân Lưu đề nghị các sở, ngành của thành phố chủ động phối hợp, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án.

Xã Trung Giã phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, hướng dẫn và hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục trong phạm vi thẩm quyền, làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực dự án. Đồng thời, xã tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống, sinh kế cho người dân khu vực lân cận Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn.

Theo chủ đầu tư dự án, với thông điệp “Vì Thủ đô xanh - Hành trình tái sinh nguồn lực”, dự án hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn, trong đó rác thải được chuyển hóa thành năng lượng và tài nguyên mới.

Dự án đồng thời giải quyết nhiều vấn đề đô thị: Về môi trường, việc xử lý rác chôn lấp lâu năm giúp giảm thiểu ô nhiễm từ nước rỉ rác và khí phát thải, cải thiện chất lượng môi trường khu vực Nam Sơn. Về đất đai, quá trình xử lý sẽ từng bước giải phóng các khu vực chôn lấp, tạo điều kiện hoàn trả lại quỹ đất sạch cho thành phố;

Về tài nguyên, dự án bảo vệ nguồn nước, không khí và đất thông qua kiểm soát triệt để các yếu tố gây ô nhiễm. Về kinh tế tuần hoàn, rác thải được chuyển hóa thành năng lượng và vật liệu, góp phần hình thành chuỗi giá trị mới từ chất thải.

Nhà máy Điện rác Sóc Sơn.

Theo quyết định số 775 của UBND TP Hà Nội, dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn được điều chỉnh theo hướng đầu tư hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 của nhà máy đã vận hành với công suất tiếp nhận và xử lý khoảng 5.000 tấn rác/ngày đêm, công suất phát điện 90MW; giai đoạn 2 (mở rộng), nhà máy mở rộng tập trung xử lý 1.600 tấn rác đã chôn lấp mỗi ngày, nâng tổng công suất phát điện toàn nhà máy lên 135MW, đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và đưa toàn bộ nhà máy đi vào vận hành trong quý IV/2027.

Dự án có tổng vốn đầu tư 12.999 tỷ đồng (tương đương hơn 539 triệu USD), trong đó phần mở rộng khoảng 5.830 tỷ đồng.

Từ khi đi vào vận hành đến nay, Nhà máy điện rác Sóc Sơn đã góp phần xử lý gần 5 triệu tấn rác thải sinh hoạt cho TP Hà Nội, phát điện gần 2 tỷ Kwh. Hiện tại, trung bình mỗi ngày, nhà máy tiếp nhận và xử lý đến 5000 tấn rác/ ngày đêm, chiếm gần 70% lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hằng ngày của thành phố.