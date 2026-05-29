Mô hình nghệ thuật nơi cha mẹ và con cái cùng đứng chung sân khấu

(VTC News) -

Ngày 7/6 tới đây, cộng đồng giáo dục English Lights Your Home (ELYH) sẽ ra mắt dự án nghệ thuật phi lợi nhuận mang tên ELYH Entertainment tại Hà Nội.

Đây là dự án được khởi xướng với mục tiêu nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật trong các gia đình và bạn trẻ, đồng thời kiến tạo không gian sáng tạo tự do - nơi các tài năng mới được phát hiện, khích lệ và đồng hành.

Khác biệt với nhiều mô hình biểu diễn nghệ thuật thông thường, ELYH Entertainment chọn cho mình lối đi riêng khi được xây dựng hoàn toàn trên nền tảng cộng đồng gia đình. Tại đây, ranh giới giữa "người biểu diễn" và "khán giả" được xóa nhòa; cha mẹ và con cái sẽ là những người bạn đồng hành, cùng tham gia vào quá trình sáng tạo, biểu diễn và thưởng thức nghệ thuật.

English Lights Your Home là cộng đồng giáo dục hướng tới việc xây dựng môi trường tự học

Chia sẻ về tầm nhìn và lý do thành lập dự án, ông Sang Đỗ - Đại diện Ban tổ chức dự án ELYH Entertainment, cho biết: "ELYH Entertainment ra đời không nhằm mục đích đào tạo ra những nghệ sĩ trình diễn chuyên nghiệp để thương mại hóa, mà chúng tôi muốn trao cho các con và cha mẹ chiếc "chìa khóa bộc lộ bản thân". Khi cha mẹ gác lại những bộn bề để cùng con vẽ một bức tranh, cùng đứng trên sân khấu đánh một bản nhạc, đó là lúc sợi dây gắn kết gia đình trở nên thiêng liêng nhất, và cũng là môi trường nhân văn nhất để nuôi dưỡng tâm hồn một đứa trẻ".

Chương trình ra mắt vào ngày 7/6 dự kiếnmang đến một không gian nghệ thuật đa sắc màu và giàu cảm xúc, bao gồm hai hoạt động cốt lõi là triển lãm nghệ thuật thị giác và đêm nhạc và trình diễn nghệ thuật đặc sắc.

Chương trình sẽ trưng bày các tác phẩm tranh vẽ và sáng tạo thủ công của chính các bạn nhỏ thuộc cộng đồng ELYH. Đồng thời, có các tiết mục được chuẩn bị kỹ lưỡng từ biểu diễn nhạc cụ, ca hát, múa cho đến các hình thức biểu diễn sáng tạo khác.

Khi được hỏi về kế hoạch dài hạn để duy trì tính bền vững của một dự án phi lợi nhuận, ông Sang Đỗ nhấn mạnh định hướng của ELYH Entertainment là trở thành một hoạt động nghệ thuật định kỳ, đều đặn 3 tháng một lần để các em luôn có không gian rèn luyện và mong chờ.

Về Cộng đồng Giáo dục English Lights Your Home (ELYH): English Lights Your Home là cộng đồng giáo dục hướng tới việc xây dựng môi trường tự học, phát triển ngôn ngữ và kỹ năng toàn diện cho thế hệ trẻ dựa trên nền tảng gắn kết gia đình. ELYH Entertainment là bước đi chiến lược tiếp theo của cộng đồng nhằm hiện thực hóa mục tiêu giáo dục toàn diện cả về trí tuệ lẫn tâm hồn cho các thành viên.