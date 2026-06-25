Miền Bắc hứng mưa lớn từ chiều tối nay và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

(VTC News) -

Tin mưa giải nhiệt ở miền Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, chiều tối và đêm nay (25/6), vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 130mm. Đồng bằng Bắc Bộ cũng hứng mưa rào và dông rải rác, lượng mưa dao động 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Đợt mưa dông này giúp miền Bắc giải nhiệt, tạm kết thúc chuỗi ngày oi bức, nắng nóng chạm đỉnh gay gắt 40°C.

Từ chiều tối nay, miền Bắc hứng mưa giải nhiệt. (Ảnh minh hoạ)

Chiều và tối 25/6, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trong khi các khu vực trên hứng mưa thì trong ngày 26-27/6, các địa phương từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn chìm trong nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39°C, có nơi trên 39°C, độ ẩm trong không khí giảm thấp, chỉ khoảng 45-50%.

Nắng nóng ở các khu vực này khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay, Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Tối và đêm, khu vực đón mưa rào và rải rác dông, chấm dứt nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 37-39°C, có nơi trên 39°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, mưa dông còn kéo dài ở Hà Nội đến hết tháng 6. Sang tháng 7, khu vực này tái diễn nắng nóng.

Cụ thể, từ 26-30/6, Hà Nội mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất dao động 34-35°C, nhiệt độ thấp nhất 27°C. Mưa dông sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sang ngày 1-2/7, kết thúc đợt mưa lớn, Hà Nội tái diễn nắng nóng. Tuy nhiên, theo dự báo hiện tại, đợt nắng nóng này không kéo dài lâu, cường độ cũng không quá gay gắt nhưng những ngày vừa qua. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động 35-36°C, thấp nhất phổ biến 28-30°C.

Ngày 3-4/7, Hà Nội mưa rào và dông trở lại, nhiệt độ giảm, cao nhất còn 33°C, thấp nhất 28°C.