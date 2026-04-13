Lý do xe máy điện VinFast chinh phục người dùng Việt: Bền bỉ, hậu mãi 5 sao

(VTC News) -

Chất lượng bền bỉ, dải sản phẩm rộng khắp

“Sau hơn 3 năm đồng hành, chiếc Feliz S của tôi đã lăn bánh hơn 17.000 km nhưng mọi thứ vẫn gần như mới”, đây là đánh giá của reviewer Duy mê xe về độ bền bỉ của chiếc xe máy điện của thương hiệu VinFast anh đang sở hữu. Kiểm tra thực tế tại xưởng cho thấy, động cơ vẫn duy trì hiệu suất ổn định, khả năng tăng tốc từ 0 lên 60 km/h rất lanh lẹ.

Theo anh Duy, trong suốt thời gian vận hành, anh không phải tốn chi phí bảo dưỡng chiếc xe vẫn vận hành bền bỉ theo thời gian.

Không chỉ bền ở khả năng vận hành, xe máy điện VinFast còn mang đến sự nhàn nhã cho người dùng trong suốt quá trình sử dụng. Anh Minh Hoàng (kỹ sư công nghệ, Hà Nội) cho biết, việc bảo dưỡng xe điện được anh thực hiện rất nhẹ nhàng trong suốt 2 năm qua. “Không phải lo thay dầu, thay nhông xích định kỳ, việc bảo dưỡng trở nên đơn giản và tiết kiệm hơn rất nhiều”, anh Hoàng nhấn mạnh.

Không dừng ở độ bền của hệ động lực, lợi thế của xe máy điện VinFast còn nằm ở khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Dải sản phẩm hiện nay được mở rộng từ các mẫu xe dành cho học sinh như Amio, Flazz đến các dòng pin có thể tháo rời để mang đi sạc riêng như Evo Grand hay Feliz 2025. Lợi thế của các dòng xe này nằm ở sự chủ động và tiện lợi, đặc biệt là tại các chung cư không có sẵn điểm sạc cố định.

Mới đây, việc VinFast bổ sung thêm các mẫu xe đổi pin như Viper, Feliz II, Evo giúp dải sản phẩm trở nên đầy đủ hơn. Người dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng di chuyển tần suất cao đã có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu di chuyển, điều kiện sạc và thói quen sử dụng. Cùng với đó, hạ tầng đổi pin đã phủ kín các tỉnh, thành, với mục tiêu sớm đạt 150.000 trạm, mang tới sự tiện lợi tối đa cho người dùng.

“Nhiều hãng bán xe xong… mãi không làm trạm sạc, trong khi VinFast đã phát triển hạ tầng rất nhanh với các tủ đổi pin san sát. Người dùng xe đổi pin bây giờ vận hành xe quá tiện lợi”, reviewer Đình Nam nhận định.

Hậu mãi 5 sao, chính sách hỗ trợ đến “tận răng”

Bên cạnh dải sản phẩm rộng khắp, VinFast còn cung cấp chính sách hậu mãi giúp người dùng yên tâm sử dụng lâu dài. Theo đó, VinFast áp dụng chế độ bảo hành pin LFP lên đến 8 năm và bảo hành xe là 6 năm. Reviewer Hưng Xe điện đánh giá đây là một trong những nền tảng quan trọng giúp xe máy điện VinFast tạo được niềm tin trên thị trường.

“Chất lượng của xe VinFast là rất tốt cùng chính sách hậu mãi tốt hơn nhiều đối thủ cạnh tranh. Dịch vụ bảo hành, bảo trì đều được đảm bảo tốt cho người dùng, biến VinFast thành anh cả của xe máy điện Việt”, reviewer này nhận xét.

Không dừng ở bảo hành và dịch vụ sau bán hàng, VinFast còn đưa ra nhiều chính sách tài chính giúp người dùng dễ tiếp cận xe hơn. Hiện tất cả các mẫu xe máy điện VinFast đang được áp dụng mức hỗ trợ tổng cộng lên tới 13% cho khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện trước ngày 30/4/2026. Cùng với đó là phương án trả góp lãi suất ưu đãi, cố định trong 3 năm.

Chi phí vận hành hiện cũng ở mức rất thấp nhờ các chính sách hỗ trợ trực tiếp của VinFast. Theo đó, tất cả các dòng xe máy điện VinFast đang được miễn phí sạc tại trụ V-Green đến ngày 31/5/2027. Với các mẫu xe đổi pin, khách hàng được miễn phí đổi pin 20 lần mỗi tháng, tương ứng quãng đường tối thiểu 800 km, tới hết ngày 30/6/2028.

Lợi thế chi phí còn rõ hơn với nhóm khách hàng mua xe để chạy dịch vụ trên nền tảng Xanh SM Platform. Với các dòng xe đổi pin, tài xế đăng ký vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform sẽ được miễn phí thuê, đổi pin trong vòng 3 năm. Bên cạnh đó, người mua xe mới còn nhận thêm hỗ trợ về tài chính và thủ tục để sớm đưa xe vào vận hành.

Với sự kết hợp giữa chất lượng sản phẩm cao cấp, chính sách bảo hành chưa từng có và chi phí vận hành siêu tiết kiệm, xe máy điện VinFast đang cho thấy lợi thế rõ rệt trong quá trình sử dụng lâu dài. Đây là cơ sở vững chắc để VinFast nhận hơn 135.000 đơn đặt hàng, xuất xưởng hơn 93.000 xe máy điện trong tháng 3, mức doanh số kỷ lục từ trước tới nay.