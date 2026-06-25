Link xem trực tiếp Nhật Bản vs Thụy Điển 6h ngày 26/6, bảng F World Cup 2026

(VTC News) -

Trận Nhật Bản vs Thụy Điển diễn ra lúc 6h ngày 26/6 (giờ Việt Nam), thuộc bảng F World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV2 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Nhật Bản vs Thụy Điển nhanh nhất.

Nhật Bản bước vào lượt cuối bảng F World Cup 2026 với vị thế thuận lợi hơn Thụy Điển. Thụy Điển cũng có thể đi tiếp với 3 điểm, nhưng vị trí thứ ba đi kèm rủi ro. VTC News cập nhật đầy đủ thông tin về kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Thông tin nhanh trận Nhật Bản vs Thụy Điển Thời gian: 6h ngày 26/6. Sân: AT&T Stadium, Arlington, Mỹ. Giải đấu: Bảng F World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV2, VTV6.

Xem trực tiếp Nhật Bản vs Thụy Điển trên kênh nào?

Trận Nhật Bản vs Thụy Điển được phát sóng trực tiếp trên VTV2 và VTV6 lúc 6h ngày 26/6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên truyền hình hoặc các nền tảng chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền.

Đội tuyển Nhật Bản có phong độ ấn tượng trong 2 trận đấu đầu vòng bảng. (Ảnh: Reuters)

Link xem trực tiếp Nhật Bản vs Thụy Điển hôm nay

Link xem trực tiếp Nhật Bản vs Thụy Điển sẽ được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV2 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp Nhật Bản vs Thụy Điển trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, website https://vtvgo.vn/home.

Link xem trực tiếp Nhật Bản vs Thụy Điển trên VTV2 (copy và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/vtv2-1,2.html.

Thông tin trận Nhật Bản vs Thụy Điển

Nhật Bản hòa Hà Lan 2-2 ở trận ra quân, sau đó thắng Tunisia 4-0. Kết quả này giúp thầy trò HLV Hajime Moriyasu tiến gần vòng 1/16 và còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng F.

Điều đáng chú ý là Nhật Bản cho thấy khả năng điều chỉnh trạng thái trận đấu rất tốt. Trước Hà Lan, họ hai lần bị dẫn bàn nhưng vẫn gỡ hòa. Gặp Tunisia, Nhật Bản ghi bàn sớm, kiểm soát nhịp độ và không để đối thủ tạo ra nhiều sức ép rõ ràng. Đây là sự khác biệt lớn so với Thụy Điển, đội bóng sở hữu những tiền đạo xuất sắc nhưng lại không thể lấy công bù thủ.

Thụy Điển là đội khó đoán nhất bảng F sau 2 lượt trận. Họ thắng Tunisia 5-1 ở trận đầu tiên, nhưng thua Hà Lan 1-5 ở lượt hai. Cùng một tỷ số 5-1 xuất hiện theo hai chiều khác nhau, khiến việc đánh giá sức mạnh của Thụy Điển trở nên phức tạp hơn.

Trận đấu này đặt Thụy Điển trước lựa chọn khó. Nếu chơi phản công như mọi khi, họ có thể giữ trận đấu trong tầm kiểm soát nhưng khó tạo đủ áp lực để thắng. Tấn công áp đặt lại không phải sở trường của họ, trong khi hàng thủ yếu kém rất dễ bị khai thác.

Lịch phát sóng World Cup 2026 hôm nay

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 25/6 và 26/6 có 6 trận đấu. Bảng E chứng kiến trận đấu giữa Curacao vs Bờ Biển Ngà và Ecuador vs Đức lần lượt trên sân sân Lincoln Financial Field và sân MetLife. Trong khi đó, Tunisia sẽ đối đầu với Hà Lan trong khổ bảng F tại sân Arrowhead trước khi Nhật Bản gặp Thuỵ Điển ở sân AT&T. Thổ Nhĩ Kỳ chạm trán chủ nhà Mỹ tại sân vận động SoFi. Trận đấu cuối cùng diễn ra giữa Paraguay và Australia ở sân Levi's. Tất cả các trận đấu đều diễn ra trên đất Mỹ.

Các trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.