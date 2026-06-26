Link xem trực tiếp New Zealand vs Bỉ 10h ngày 27/6, bảng G World Cup 2026

(VTC News) -

Trận New Zealand vs Bỉ diễn ra lúc 10h ngày 27/6 (giờ Việt Nam), thuộc bảng G World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số New Zealand vs Bỉ nhanh nhất.

Đội tuyển Bỉ bước vào lượt cuối bảng G World Cup 2026 trong thế phải thắng để chắc suất đi tiếp. Đội bóng châu Âu mới có 2 điểm sau 2 trận hòa, đứng thứ ba sau Ai Cập và Iran. Theo Opta, Bỉ thắng trong 80,3% kịch bản mô phỏng trước trận. Tỷ lệ thắng của New Zealand chỉ là 7,9%. VTC News cập nhật đầy đủ thông tin về kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Thông tin nhanh trận New Zealand vs Bỉ Thời gian: 10h ngày 27/6. Sân: BC Place, Vancouver, Canada. Giải đấu: Bảng G World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Xem trực tiếp New Zealand vs Bỉ trên kênh nào?

Trận New Zealand vs Bỉ được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6 lúc 10h ngày 27/6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên truyền hình hoặc các nền tảng chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền.

Đội tuyển Bỉ bước vào lượt cuối bảng G World Cup 2026 trong thế phải thắng để chắc suất đi tiếp. (Ảnh: Reuters)

Link xem trực tiếp New Zealand vs Bỉ hôm nay

Link xem trực tiếp New Zealand vs Bỉ sẽ được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV3 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp New Zealand vs Bỉ trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, website https://vtvgo.vn/home.

Link xem trực tiếp New Zealand vs Bỉ trên VTV3 (copy và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html.

Thông tin trận New Zealand vs Bỉ

Đội tuyển Bỉ chưa thua nhưng cũng không thắng trong 2 lượt đầu tiên của World Cup 2026. Trận hòa Ai Cập 1-1 và Iran 0-0 khiến đội bóng của huấn luyện viên Rudi Garcia bị đẩy vào thế không được phép lãng phí thêm cơ hội.

New Zealand chơi tốt trong từng thời điểm, nhưng không giữ được lợi thế. Họ dẫn Iran 2 lần rồi hòa 2-2, sau đó mở tỷ số trước Ai Cập nhưng thua 1-3. Vấn đề nằm ở khả năng phòng ngự cuối trận và kiểm soát nhịp sau khi có bàn.

New Zealand có 1 điểm sau 2 trận, ghi 3 bàn và thủng lưới 5 lần. Họ không thiếu khả năng tạo bất ngờ ở thời điểm đầu trận, nhưng chưa biết cách biến lợi thế thành chiến thắng.

Trong khi đó, Bỉ có 2 điểm sau 2 trận, ghi 1 bàn và thủng lưới 1 lần. Vấn đề lớn nhất là bàn thắng duy nhất của họ đến từ pha phản lưới của Ai Cập, không phải cầu thủ Bỉ tự ghi.

Lịch phát sóng World Cup 2026 hôm nay

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 26/6 và 27/6 có 6 trận đấu. Na Uy sẽ gặp Pháp trên sân vận động Gillette (Massachusetts, Mỹ). Cùng bảng I, Senegal chạm trán Iraq ở sân BMO (Canada). Trong khi đó, bảng H chứng kiến trận đấu giữa Cape Verde vs Ả Rập Xê Út và Uruguay vs Tây Ban Nha lần lượt trên sân NRG và sân Akron tại Mỹ. Ở bảng G, New Zealand sẽ thi đấu với Bỉ ở sân BC Place (Vancouver, Canada) trong khi Ai Cập gặp Iran ở sân Lumen Field (Seattle, Mỹ).

Các trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.