(VTC News) -

Đội tuyển Bỉ bước vào lượt cuối bảng G World Cup 2026 trong thế phải thắng để chắc suất đi tiếp. Đội bóng châu Âu mới có 2 điểm sau 2 trận hòa, đứng thứ ba sau Ai Cập và Iran.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận New Zealand vs Bỉ diễn ra lúc 10h ngày 27/6 trên sân BC Place, Vancouver. Theo Opta, Bỉ thắng trong 80,3% kịch bản mô phỏng trước trận. Tỷ lệ thắng của New Zealand chỉ là 7,9%.

Thông tin nhanh trận New Zealand vs Bỉ Thời gian: 10h ngày 27/6. Sân: BC Place, Vancouver, Canada. Giải đấu: Bảng G World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Nhận định bóng đá New Zealand vs Bỉ

Đội tuyển Bỉ chưa thua nhưng cũng không thắng trong 2 lượt đầu tiên của World Cup 2026. Trận hòa Ai Cập 1-1 và Iran 0-0 khiến đội bóng của huấn luyện viên Rudi Garcia bị đẩy vào thế không được phép lãng phí thêm cơ hội.

New Zealand đấu với Bỉ ở lượt trận cuối bảng G World Cup 2026.

New Zealand chơi tốt trong từng thời điểm, nhưng không giữ được lợi thế. Họ dẫn Iran 2 lần rồi hòa 2-2, sau đó mở tỷ số trước Ai Cập nhưng thua 1-3. Vấn đề nằm ở khả năng phòng ngự cuối trận và kiểm soát nhịp sau khi có bàn.

Bỉ có chất lượng tấn công vượt trội, nhưng đầu ra bàn thắng rất thấp. Nếu De Bruyne, Lukaku, Trossard hoặc Doku không tạo khác biệt sớm, áp lực sẽ chuyển ngược về phía đại diện châu Âu.

Phong độ New Zealand

New Zealand có 1 điểm sau 2 trận, ghi 3 bàn và thủng lưới 5 lần. Họ không thiếu khả năng tạo bất ngờ ở thời điểm đầu trận, nhưng chưa biết cách biến lợi thế thành chiến thắng.

Elijah Just ghi cú đúp trước Iran, Finn Surman mở tỷ số trước Ai Cập. Điểm tích cực là New Zealand đều có bàn ở 2 trận đầu. Điểm yếu là hàng thủ bị kéo giãn nhanh khi đối thủ tăng tốc sau giờ nghỉ.

New Zealand từng 3 lần ở thế dẫn trước nhưng đều đánh rơi lợi thế. (Ảnh: Reuters)

Chris Wood chưa ghi bàn, nhưng vẫn là trung tâm trong cách New Zealand triển khai bóng. Các pha bóng dài, bóng hai và tình huống cố định vẫn là lối đi thực tế nhất cho đội bóng châu Đại Dương.

Phong độ Bỉ

Bỉ có 2 điểm sau 2 trận, ghi 1 bàn và thủng lưới 1 lần. Vấn đề lớn nhất là bàn thắng duy nhất của họ đến từ pha phản lưới của Ai Cập, không phải cầu thủ Bỉ tự ghi.

Trước Iran, Bỉ dứt điểm 23 lần nhưng không ghi bàn. Tính từ World Cup 2022, các cầu thủ Bỉ đã có 69 pha dứt điểm liên tiếp tại World Cup kể từ lần gần nhất tự ghi bàn.

Dù vậy, Bỉ vẫn bất bại 15 trận trên mọi đấu trường. Courtois có thể lập kỷ lục 18 lần ra sân ở World Cup cho đội tuyển Bỉ. De Bruyne vẫn là nguồn sáng tạo chính, còn Lukaku là điểm đến quan trọng nhất trong vòng cấm. Bỉ cần 2 ngôi sao này thể hiện bản lĩnh và đẳng cấp để giải cơn khát bàn thắng.

Trên lý thuyết, Bỉ hoàn toàn có thể đứng đầu bảng xếp hạng nếu thắng New Zealand.

Đội tuyển Bỉ tận dụng cơ hội rất kém tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng New Zealand vs Bỉ

New Zealand có thể giữ đội hình gần như trận gặp Ai Cập. Darren Bazeley không có lý do thay đổi quá nhiều khi đội bóng vẫn tạo được bàn thắng ở 2 lượt đầu. Chris Wood tiếp tục đá cao nhất, phía sau là Sarpreet Singh, Elijah Just và Callum McCowatt.

Bỉ mất Nathan Ngoy vì án treo giò. Zeno Debast bỏ ngỏ khả năng thi đấu, nên Arthur Theate có thể đá trung vệ cùng Brandon Mechele. Jeremy Doku đã trở lại đội, nhưng chưa chắc đá chính ngay. Nếu không dùng Doku từ đầu, Alexis Saelemaekers hoặc Dodi Lukebakio là phương án thay thế.

Đội hình dự kiến New Zealand vs BỉNew Zealand: Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Stamenic, Bell; McCowatt, Singh, Just; Wood.

Bỉ: Courtois; Meunier, Theate, Mechele, De Cuyper; Onana, Tielemans; Doku, De Bruyne, Trossard; Lukaku.

Dự đoán tỷ số New Zealand vs Bỉ

Dự đoán New Zealand - Bỉ: Đội nào thắng?

Bỉ nhỉnh hơn rõ về chất lượng kiểm soát bóng và số phương án tấn công. New Zealand có thể gây khó chịu bằng bóng bổng, nhưng khó đứng vững nếu Bỉ duy trì được sức ép quanh vòng cấm.

Trận đấu có cơ sở xuất hiện từ 2 đến 3 bàn. New Zealand đã ghi bàn ở cả 2 trận nhưng thủng lưới nhiều, còn Bỉ đang tạo nhiều cú sút nhưng xử lý kém ở tình huống quyết định.

Khả năng hai đội cùng ghi bàn ở mức trung bình. New Zealand có Wood và các pha cố định, nhưng Bỉ có cơ sở hướng đến trận thắng kèm sạch lưới nếu mở tỷ số sớm. Số cú sút, phạt góc và thời lượng bóng ở 1/3 cuối sân nhiều khả năng nghiêng mạnh về Bỉ. Thẻ phạt không phải điểm nóng chính, trừ khi New Zealand phải đẩy cao ở cuối trận.

Dự đoán kết quả: New Zealand 0-2 Bỉ.