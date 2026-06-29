Link xem trực tiếp Brazil vs Nhật Bản 0h ngày 30/6, vòng 1/16 World Cup 2026

(VTC News) -

Trận Brazil vs Nhật Bản diễn ra lúc 0h ngày 30/6 (giờ Việt Nam), thuộc vòng 32 đội (vòng 1/16) World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV9 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Brazil vs Nhật Bản nhanh nhất.

Mục tiêu của đội thắng trong trận đấu này là giành quyền vào vòng 16 đội (vòng 1/8) để gặp Na Uy hoặc Bờ Biển Ngà. VTC News cập nhật đầy đủ thông tin về kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Thông tin nhanh trận Brazil vs Nhật Bản Thời gian: 0h ngày 30/6. Sân: NRG, Houston, Texas, Mỹ. Giải đấu: Vòng 32 đội (vòng 1/16) World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV9, VTV6.

Xem trực tiếp Brazil vs Nhật Bản trên kênh nào?

Trận Brazil vs Nhật Bản được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV9 và VTV6 lúc 0h ngày 30/6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên truyền hình hoặc các nền tảng chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền.

Brazil đã có 5 lần vô địch thế giới, trong khi đây mới chỉ là lần thứ năm Nhật Bản góp mặt ở vòng 32 đội tại World Cup. (Ảnh: Reuters)

Link xem trực tiếp Brazil vs Nhật Bản hôm nay

Link xem trực tiếp Brazil vs Nhật Bản sẽ được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV9 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp Brazil vs Nhật Bản trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, website https://vtvgo.vn/home.

Link xem trực tiếp Brazil vs Nhật Bản trên VTV3 (copy và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html.

Thông tin trận Brazil vs Nhật Bản

Brazil góp mặt ở vòng đấu này sau khi đứng đầu bảng C. Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti mở màn bằng trận hòa 1-1 trước Morocco, sau đó thắng đậm Haiti và Scotland cùng với tỷ số 3-0. Brazil đã đứng đầu vòng bảng ở mọi kỳ World Cup kể từ năm 1982. Tuy nhiên, việc tiến sâu tại giải đấu lại không còn dễ dàng với họ trong những năm gần đây.

Thay vì một cuộc đối đầu giữa những đối thủ truyền kiếp, trận đấu lần này là màn chạm trán giữa hai quốc gia có nhiều mối liên hệ lịch sử và văn hóa. Brazil hiện là nơi sinh sống của cộng đồng người Nhật lớn nhất thế giới ngoài lãnh thổ Nhật Bản.

Tuy nhiên, khác biệt về thành tích vẫn rất rõ ràng. Brazil đã có 5 lần vô địch thế giới, trong khi đây mới chỉ là lần thứ năm Nhật Bản góp mặt ở vòng knock-out World Cup, và họ vẫn chưa từng giành chiến thắng. Thầy trò HLV Hajime Moriyasu hòa Hà Lan và Thụy Điển, giành chiến thắng 4-0 trước Tunisia, qua đó cán đích ở vị trí nhì bảng F.

Dù mất đội trưởng Wataru Endo cùng ngôi sao Kaoru Mitoma vì chấn thương, Nhật Bản vẫn đang duy trì chuỗi 10 trận bất bại, trong đó có một chiến thắng giao hữu trước chính Brazil. Ngay cả khi Takefusa Kubo vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận đấu này, Nhật Bản vẫn sở hữu hàng công đáng gờm. Đội đã ghi 7 bàn thắng. Đây là thành tích tốt nhất của họ trong lịch sử các kỳ World Cup.