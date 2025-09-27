Lịch cúp điện hôm nay ngày 28/09/2025 tại Quảng Trị

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Trị ngày 28/9/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Đông Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 28/09/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm TTTM Hùng Vương, Bưu điện Liên Việt. Đội quản lý điện Đông Hà Hạ mương cáp kỹ thuật, hoàn thiện vỉa hè đường Hùng Vương (theo đề nghị khách hàng)

Lịch cúp điện phường Bắc Gianh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 28/09/2025 từ 07h30 - 13h00 Mất điện trạm Quảng Liên 4. Công ty XLĐ Số 1 QB (ĐTXD 2025): Tháo lắp MBA, tủ hạ thế, cáp liên lạc TBA Quảng Liên 4 (*)

Lịch cúp điện phường Quảng Trị

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 28/09/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm Lệ Xuyên, Lệ Xuyên 3, Thành Công 3 - Triệu Trạch. Đội quản lý điện Thành Cổ UBND xã Nam Cửa Việt đề nghị cắt điện để phát quang HTL; Cty Năng Lượng Xanh dựng cột thay dây dẫn và thay phụ kiện từ trạm Bồ Bản đến VT25 XT 471 TC Bồ Bản

Lịch cúp điện xã Cam Lộ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 28/09/2025 từ 07h30 - 08h30 Mất điện trạm XN Đá 1. Đội quản lý điện Cam Lộ Đội Thí nghiệm Sửa chữa CPSQT thực hiện thí nghiệm định kỳ TBA XN Đá 1 28/09/2025 từ 09h00 - 10h00 Mất điện trạm XN Đá 4. Đội quản lý điện Cam Lộ Đội Thí nghiệm Sửa chữa CPSQT thực hiện thí nghiệm định kỳ TBA XN Đá 4 28/09/2025 từ 10h30 - 11h30 Mất điện trạm Đầu Mầu. Đội quản lý điện Cam Lộ Đội Thí nghiệm Sửa chữa CPSQT thực hiện thí nghiệm định kỳ TBA Đầu Mầu

Lịch cúp điện xã Diên Sanh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 28/09/2025 từ 06h00 - 17h00 Mất điện trạm T1, T2, T3, Thâm Khê, Thâm Khê 1, Thâm Khê 5, Trung An, Lê Văn Khương. Đội quản lý điện Hải Lăng UBND xã Mỹ Thủy đề nghị cắt điện để chặt cây trước mùa mưa bão tại thôn Thâm Khê, Công ty CP TV&XD Năng Lượng Xanh kết hợp dựng cột, lắp xà, phụ kiện và thay dây từ VT 92-2/62 đến VT 92-2/84 XT 472 TC.HYE (ĐTXD 2025)Đội QLĐ Hải Lăng kết hợp bọc lèo, xử lý tiếp xúc đường dây và di dời néo từ VT 92-2/85 đến VT 92-2/113 XT 472 TC.HYE (SCTX theo PA: 79/PA-ĐHL ngày 29/8/2025)Đội QLĐ Hải Lăng kết hợp nối và xử lý tiếp xúc lèo từ VT 92-2/84/1 đến VT 92-2/84/47 XT 472 TC.HYE (SCTX theo PA: 79/PA-ĐHL ngày 29/8/2025)

Lịch cúp điện xã Trường Phú

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 28/09/2025 từ 06h30 - 16h30 Mất điện trạm Cam Thủy 1, Cam Liên, Cam Liên 2, VLXD Tiến Đạt, TCN Bình Minh, Quy Hậu 2, Lùng Tréo 4, Nhà máy may QB, khách sạn Châu Thành, Bê Tông Nguyên Anh, Khí hóa Lỏng Miền Trung, Đèn đường Cam Liên. Đội quản lý điện Lệ Thủy Công ty TNHH Đức Trung: - Hạ xà tầng dưới thuộc XT 477 Cam Liên và lắp LBS tại C130 XT 471 Lệ Thủy (LBS471/C130 Xuân Hồi). - Lắp chụp cột sắt tại C40/2 mạch kép XT 471&477 Cam Liên, căng dây lấy lại độ võng. - Đấu nối hoàn thiện R477/C2 Xuân Hồi tại C40/2 XT 477 Cam Liên + CPSC: Thí nghiệm định kỳ R471/C40 Cam Liên XT 471 Cam Liên và R477/C2 Xuân Hồi XT 477 Cam Liên(*)

Lịch cúp điện xã Vĩnh Linh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 28/09/2025 từ 07h30 - 09h30 Mất điện trạm Hỏa Phong QT. Đội quản lý điện Vĩnh Linh TT TNĐ Quảng Trị thí nghiệm định kỳ MOF TBA Hỏa Phong QT 28/09/2025 từ 09h30 - 11h30 Mất điện trạm Hỏa Sơn Lữ. Đội quản lý điện Vĩnh Linh TT TNĐ Quảng Trị thí nghiệm định kỳ MOF Hỏa Sơn Lữ

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ngày 28/9/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Trị để khán giả tiện theo dõi.