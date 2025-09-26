Lịch cúp điện hôm nay ngày 27/09/2025 tại Thành phố Huế

20:31 26/09/2025 VTC NEWS TV
Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 27/9/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
|
27/09/2025
từ 06h00 - 11h30
|Mất điện trạm Đặng Trần Côn.
|Đội quản lý điện Bắc Sông Hương
|Thay thế 03 đầu cáp ngầm pha lẻ ngoài trời tại cực MBA Đặng Trần Côn
|
27/09/2025
từ 06h00 - 14h30
|Mất điện trạm Sân Bay Tây Lộc 2.
|Đội quản lý điện Bắc Sông Hương
|Lắp xà và đấu nối cáp ngầm đi TBA Thái Phiên 2 XDM
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
|
27/09/2025
từ 07h00 - 15h00
|Mất điện trạm Dưỡng Mong A, Dưỡng Mong B, Bơm Vinh Thái 3 (Hà Trữ B), Thanh Lam Bồ, Vinh Thái (điểm đo 3), Bơm Dưỡng Mong, Bơm Dưỡng Mong B, Bơm Bàu Kênh, Bơm Thanh Lam Bồ, Bơm Thái Phú (HTX NN Vinh Thái).
|Đội quản lý điện Phú Vang
|Thay cột, dây từ VT 58B/1 đến VT 58B/28 XT 471 Duõng Mong
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
|
27/09/2025
từ 07h30 - 10h30
|Mất điện trạm Chi Cục Hải Quan Thủy An, Nhựa Thùy Dương,
|Đội quản lý điện Hương Thủy
|Thí nghiệm định kỳ TBA Hải Quan
|
27/09/2025
từ 07h30 - 11h30
|Mất điện trạm bơm An Nông, Chợ Nông (BBNT), An Nông 1 (BBNT), An Nông 3 (BBNT), Bình An (BBNT), Hòa Vang 1 (BBNT), Hòa Vang 2 (BBNT),
|Đội quản lý điện Hương Thủy
|Đấu lèo vị trí 50; 62/3 xuất tuyến 471 La Sơn
|
27/09/2025
từ 07h30 - 13h30
|Mất điện trạm Thượng Lâm 1, Lâm Sản Thủy Phương T1, Lâm Sản Thủy Phương T2, Gạch Tuynen 2, Bê Tông Thành Công, Viên Nén Năng Lượng Thủy Phương T1, Viên Nén Năng Lượng Thủy Phương T2.
|Đội quản lý điện Hương Thủy
|Thay cột trung thế vị trí 25 nhánh rẽ Thượng Lâm 1 bị nghiêng
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
|
27/09/2025
từ 05h45 - 13h30
|Mất điện trạm Bơm Vỹ Dạ, Hàn Mặc Tử 1, Hàn Mặc Tử 2, Nam Vỹ Dạ 7, Thủy Vân 1, Nghiệp vụ Du Lịch 2 (Trường CĐ Du lịch Huế), Hàn Mặc Tử 3, Nguyễn Lộ Trạch, Hàn Mặc Tử 4, Hàn Mặc Tử 5, Bệnh Viện Mắt, Kỹ Thuật Viễn Thông Huế, Doanh Trại 6 (CỤC 11-TC2-BQP), Trạm Bơm Số 6 (QLVH XL Nước Thải - Hàn Mặc Tử), Thi Công Cầu Vỹ Dạ.
|Đội quản lý điện Nam Sông Hương
|Di dời ĐD trung thế vị trí 3, 4 xuất tuyến 478 Huế 220 đi Phạm Văn Đồng sau DCL 472-7 Sân Vận Động phục vụ thi công cầu Vỹ Dạ
|
27/09/2025
từ 06h30 - 11h30
|Mất điện trạm Đống Đa, Thú Nhồi Bông, TT Giao Dịch Tài Chính Huế.
|Đội quản lý điện Nam Sông Hương
|Thay MBA Đống Đa từ 1000kVA thành 750kVA, san tải hạ thế TBA Đống Đa, TTGD tài chính cho hạ thế Đống Đa 2 (400kVA XDM)
|
27/09/2025
từ 07h15 - 09h15
|Mất điện trạm Kinh Doanh Nhà Nguyễn Văn Cừ.
|Đội quản lý điện Nam Sông Hương
|Thí nghiệm định kỳ TBA Nguyễn Văn Cừ 250kVA
|
27/09/2025
từ 09h30 - 11h30
|Mất điện trạm Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương (Vietcombank).
|Đội quản lý điện Nam Sông Hương
|Thí nghiệm định kỳ TBA NH Ngoại thương 400kVA
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
|
27/09/2025
từ 07h30 - 17h00
|Mất điện trạm UBND Huyện Phú Lộc (BBNT), Chiếu Sáng Quốc Lộ T3, Vinnfast Lộc Trì, Chợ Cầu Hai, Y Tế Phú Lộc (BBNT).
|Đội quản lý điện Phú Lộc
|Lắp xà, kéo dây chống sét từ vị trí 125 đến vị trí 130B XT 476 Cầu Hai
Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 27/9/2025.
Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.