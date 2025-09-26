Lịch cúp điện hôm nay ngày 27/09/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 27/9/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/09/2025 từ 06h00 - 11h30 Mất điện trạm Đặng Trần Côn. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Thay thế 03 đầu cáp ngầm pha lẻ ngoài trời tại cực MBA Đặng Trần Côn 27/09/2025 từ 06h00 - 14h30 Mất điện trạm Sân Bay Tây Lộc 2. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Lắp xà và đấu nối cáp ngầm đi TBA Thái Phiên 2 XDM

Lịch cúp điện phường Thuận An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/09/2025 từ 07h00 - 15h00 Mất điện trạm Dưỡng Mong A, Dưỡng Mong B, Bơm Vinh Thái 3 (Hà Trữ B), Thanh Lam Bồ, Vinh Thái (điểm đo 3), Bơm Dưỡng Mong, Bơm Dưỡng Mong B, Bơm Bàu Kênh, Bơm Thanh Lam Bồ, Bơm Thái Phú (HTX NN Vinh Thái). Đội quản lý điện Phú Vang Thay cột, dây từ VT 58B/1 đến VT 58B/28 XT 471 Duõng Mong

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/09/2025 từ 07h30 - 10h30 Mất điện trạm Chi Cục Hải Quan Thủy An, Nhựa Thùy Dương, Đội quản lý điện Hương Thủy Thí nghiệm định kỳ TBA Hải Quan 27/09/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm bơm An Nông, Chợ Nông (BBNT), An Nông 1 (BBNT), An Nông 3 (BBNT), Bình An (BBNT), Hòa Vang 1 (BBNT), Hòa Vang 2 (BBNT), Đội quản lý điện Hương Thủy Đấu lèo vị trí 50; 62/3 xuất tuyến 471 La Sơn 27/09/2025 từ 07h30 - 13h30 Mất điện trạm Thượng Lâm 1, Lâm Sản Thủy Phương T1, Lâm Sản Thủy Phương T2, Gạch Tuynen 2, Bê Tông Thành Công, Viên Nén Năng Lượng Thủy Phương T1, Viên Nén Năng Lượng Thủy Phương T2. Đội quản lý điện Hương Thủy Thay cột trung thế vị trí 25 nhánh rẽ Thượng Lâm 1 bị nghiêng

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/09/2025 từ 05h45 - 13h30 Mất điện trạm Bơm Vỹ Dạ, Hàn Mặc Tử 1, Hàn Mặc Tử 2, Nam Vỹ Dạ 7, Thủy Vân 1, Nghiệp vụ Du Lịch 2 (Trường CĐ Du lịch Huế), Hàn Mặc Tử 3, Nguyễn Lộ Trạch, Hàn Mặc Tử 4, Hàn Mặc Tử 5, Bệnh Viện Mắt, Kỹ Thuật Viễn Thông Huế, Doanh Trại 6 (CỤC 11-TC2-BQP), Trạm Bơm Số 6 (QLVH XL Nước Thải - Hàn Mặc Tử), Thi Công Cầu Vỹ Dạ. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Di dời ĐD trung thế vị trí 3, 4 xuất tuyến 478 Huế 220 đi Phạm Văn Đồng sau DCL 472-7 Sân Vận Động phục vụ thi công cầu Vỹ Dạ 27/09/2025 từ 06h30 - 11h30 Mất điện trạm Đống Đa, Thú Nhồi Bông, TT Giao Dịch Tài Chính Huế. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Thay MBA Đống Đa từ 1000kVA thành 750kVA, san tải hạ thế TBA Đống Đa, TTGD tài chính cho hạ thế Đống Đa 2 (400kVA XDM) 27/09/2025 từ 07h15 - 09h15 Mất điện trạm Kinh Doanh Nhà Nguyễn Văn Cừ. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Thí nghiệm định kỳ TBA Nguyễn Văn Cừ 250kVA 27/09/2025 từ 09h30 - 11h30 Mất điện trạm Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương (Vietcombank). Đội quản lý điện Nam Sông Hương Thí nghiệm định kỳ TBA NH Ngoại thương 400kVA

Lịch cúp điện xã Chân Mây - Lăng Cô

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 27/09/2025 từ 07h30 - 17h00 Mất điện trạm UBND Huyện Phú Lộc (BBNT), Chiếu Sáng Quốc Lộ T3, Vinnfast Lộc Trì, Chợ Cầu Hai, Y Tế Phú Lộc (BBNT). Đội quản lý điện Phú Lộc Lắp xà, kéo dây chống sét từ vị trí 125 đến vị trí 130B XT 476 Cầu Hai

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 27/9/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.