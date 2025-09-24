Lịch cúp điện hôm nay ngày 25/09/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 25/9/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/09/2025 từ 08h00 - 08h30 Mất điện trạm Mang Cá Ab. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Xử lý rỉ dầu cực cao hạ thế, bổ sung dầu và TNĐK TBA Mang Cá AB

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/09/2025 từ 07h30 - 14h30 Mất điện trạm T2 KĐTM Đông nam Thủy An và trạm Bàu Đa 3. Đội quản lý điện Hương Thủy Thay MBA KĐTM Đông Nam Thủy An T2 bằng MBA 160kVA, thu hồi cáp tổng hạ thế tại mương cáp

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/09/2025 từ 06h15 - 11h30 Mất điện trạm An Tây 3, Thủy Xuân 2, An Tây 4, Nguyễn Khoa Chiêm 1, Trần Đại Nghĩa, Định cư Tam Thai, Võ Văn Kiệt 1, Minh Mạng 2 (Công ty TNHH DL&TM Á Đông). Đội quản lý điện Nam Sông Hương Lắp LBS, BAN tại vị trí 30 ĐD 22kV tuyến 474 Huế 220 đi Thủy Xuân (vị trí đi chung ĐD 35kV tuyến 372 Huế 220) 25/09/2025 từ 08h00 - 11h30 Mất điện trạm Thủy Xuân 6. Đội quản lý điện Nam Sông Hương San tải hạ thế TBA Thủy Xuân 6 qua TBA Võ Văn Kiệt 3 25/09/2025 từ 13h15 - 17h00 Mất điện trạm Điện Biên Phủ 1, Tường Vân 1, Tường Vân 2, Xí Nghiệp Giày Da, Điện Biên Phủ 4, Đội quản lý điện Nam Sông Hương Lắp LBS, BAN tại vị trí 78/10/1 ĐD 22kV tuyến 479 Huế 220 đi Tường Vân

Lịch cúp điện phường Phong Thái

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/09/2025 từ 08h30 - 10h00 Mất điện trạm Trường Cấp 2, 3 Phong Điền, Phò Trạch 9, Bơn Bắc Sơn. Đội quản lý điện Phong Điền Tách lèo vị trí A14 đường dây hạ áp XT A TBA Trường Cấp 2,3 Phong Điền. Đấu lèo vị trí A6/2 đường dây hạ áp XT A TBA Trường Cấp 2,3 Phong Điền. Tách lèo vị trí B2/1 đường dây hạ áp XT B TBA Phò Trạch 9.

Lịch cúp điện phường Thuận An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/09/2025 từ 06h30 - 11h30 Mất điện trạm bơm Hương Phong, bơm Quảng Thành, Vân An 1, Vân An 2, Vạn Hòa Xuân, Vân An 3. Đội quản lý điện Phú Vang Dựng cột, lắp LBS 472-7/92 Hương Phong 25/09/2025 từ 06h30 - 11h00 Mất điện trạm Chiếu Sáng T7, Định Cư Thuận An, Đập Hòa Duân, Thuận An 5, Thuận An 1, Thuận An 2, Thuận An 3, Thuận An 6, Ngô Đồng, Thuận An 8, Thuận An 9, Thuận An 10, Ana Mandara T1, thi công cầu biển Thuận An, thi công cầu biển Thuận An 2, Century Thuận An (KHĐT), Vinfast Cửa hàng xăng dầu Thanh Hương 1. Đội quản lý điện Phú Vang Làm đầu cáp ngầm VT 9, VT 10 XT 472 Tân Mỹ, thay LBS 472-7A/10/1 Thuận An thành Recloser

Lịch cúp điện xã Chân Mây - Lăng Cô

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/09/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm TĐC Lộc Thủy, Chiếu Sáng Phước Tượng. Đội quản lý điện Phú Lộc Xử lý công trình vi phạm khoảng cách với TBA TĐC Lộc Thủy

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 25/09/2025 từ 07h00 - 17h30 Mất điện trạm Thủ Lễ. Đội quản lý điện Quảng Điền Kéo dây hạ thế từ TBA đến cột B6 và từ TBA đến cột A9 thuộc TBA Thủ lễ, kéo 02 XT hạ thế từ TBA Thủ Lễ 2 đến VT A15 TBA Đông Phước, tách đấu lưới hạ thế sang tải cho TBA Đông Phước và Thủ Lễ 25/09/2025 từ 08h15 - 16h00 Mất điện trạm Đông Phước, Thanh Hà, Tây Thành. Đội quản lý điện Quảng Điền Kéo dây hạ thế từ TBA đến cột B6 và từ TBA đến cột A9 thuộc TBA Thủ lễ, kéo 02 XT hạ thế từ TBA Thủ Lễ 2 đến VT A15 TBA Đông Phước, tách đấu lưới hạ thế sang tải cho TBA Đông Phước và Thủ Lễ

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 25/9/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.