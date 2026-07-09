Lam Ngọc, Vinhomes Pearl Bay hút dòng vốn nhờ mô hình '1 tài sản, 3 dòng tiền'

(VTC News) -

Mang đến mô hình “1 tài sản, 3 dòng tiền” độc đáo, phân khu mới này đang thu hút giới đầu tư nhờ tư duy quy hoạch, thiết kế đột phá, kết hợp hài hòa giữa giá trị khai thác thực tế và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ trong dài hạn.

Một tài sản, nhiều nguồn thu

Dưới góc nhìn của ông Đào Mạnh Sơn, Phó Tổng giám đốc Fivestar Property, sức hút của Lam Ngọc không đến từ yếu tố khan hiếm đơn thuần mà nằm ở khả năng tối ưu hiệu suất khai thác trên cùng một tài sản.

Điểm mạnh đầu tiên đến từ tư duy quy hoạch thông minh. Toàn phân khu chỉ có 337 sản phẩm gồm nhà liền kề, biệt thự đơn lập và Boutique Hotel. Mỗi căn được thiết kế 4 tầng với cấu trúc vận hành linh hoạt, cho phép chủ sở hữu khai thác đồng thời nhiều công năng thay vì chỉ phục vụ một mục đích như mô hình bất động sản truyền thống.

Tầng 1 có thể vận hành các mô hình F&B, spa, showroom hoặc bán lẻ; các tầng trên chuyển đổi thành căn hộ dịch vụ, homestay hoặc không gian lưu trú riêng tư. Nhờ đó, một tài sản vừa đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng riêng tư của chủ nhân, vừa tạo nguồn thu kép từ hoạt động kinh doanh mặt bằng và lưu trú.

Trong bối cảnh chi phí vốn ngày càng được cân nhắc kỹ lưỡng, khả năng tạo nhiều dòng tiền trên cùng một tài sản trở thành yếu tố quyết định hiệu quả đầu tư, đặc biệt với phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng.

Không chỉ sở hữu thiết kế tối ưu, Lam Ngọc còn được đặt giữa hệ sinh thái giải trí và kinh tế đêm vận hành 24/7. Hai tuyến phố chủ đề Little Shanghai và Little Tokyo cùng chuỗi hoạt động mua sắm, ẩm thực, thể thao và giải trí giúp duy trì dòng khách liên tục, kéo dài thời gian lưu trú cũng như gia tăng mức chi tiêu.

Nguồn thu của Lam Ngọc được bảo chứng vững chắc nhờ hệ sinh thái giải trí và kinh tế đêm vận hành liên tục 24/7.

Bảo chứng tiếp theo cho bài toán kinh doanh tại đây là tiềm năng tăng trưởng kép nhờ tọa độ độc bản. Nằm ngay cửa ngõ huyết mạch nhà ga cáp treo ra đảo Hòn Tre, Lam Ngọc nghiễm nhiên trở thành “phễu” đón khách khổng lồ theo cả hai chiều đến và đi từ tổ hợp Vinpearl với lưu lượng lên đến 12.000 lượt mỗi ngày.

Nền tảng này càng trở nên vững chắc khi du lịch Khánh Hòa ghi nhận nhiều con số tích cực. Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đón khoảng 11,9 triệu lượt khách du lịch, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế đạt hơn 4,6 triệu lượt, tăng 66,1%; doanh thu du lịch ước đạt hơn 42.500 tỷ đồng, tăng 24,9%.

Đây chính là bệ đỡ đảm bảo nguồn cầu tiêu dùng ổn định, tăng trưởng tỷ lệ thuận với giá trị thương mại của dự án theo thời gian.

Tọa độ số 9 Trần Phú của Vinhomes Pearl Bay là một trong những quỹ đất mặt biển cuối cùng tại trung tâm Nha Trang.

Đặc biệt, tọa độ số 9 Trần Phú của Vinhomes Pearl Bay là một trong những quỹ đất mặt biển cuối cùng tại trung tâm Nha Trang. Trong bối cảnh giá chuyển nhượng thực tế trên trục đường này đã vượt mốc 500 triệu đồng/m², mức giá từ 130 triệu đồng/m² của Lam Ngọc ở giai đoạn đầu mở ra dư địa tăng trưởng chắc chắn và lợi thế cạnh tranh lớn cho những nhà đầu tư quyết định sớm.

Niềm tin từ tiến độ thần tốc

Một yếu tố khác giúp Lam Ngọc thu hút dòng tiền đầu tư là tiến độ triển khai của dự án. Ngày 6/7 vừa qua, Vinhomes Pearl Bay đã tổ chức lễ bàn giao, trao những chiếc chìa khóa đầu tiên cho khách hàng tại khu Ngọc Trai, mảnh ghép hoàn thiện đầu tiên của hệ sinh thái 33,8 ha này.

Chứng kiến ngôi nhà chỉn chu, khang trang giữa khu đô thị cận biển tuyệt đẹp, anh Nguyễn Tuấn (Hà Nội) ấn tượng mạnh: “Chỉ vài tháng trước dự án còn đang làm đường, nay tôi đã nhận bàn giao. Tiến độ thần tốc này khiến tôi hoàn toàn an tâm”.

Khu Ngọc Trai tại Vinhomes Pearl Bay đã hoàn thiện và bàn giao ngày 6/7.

Đồng quan điểm, chị Nguyễn Thị Huê (TP. Cần Thơ), một trong những chủ nhân đầu tiên lựa chọn nơi đây làm nơi nghỉ dưỡng kết hợp kinh doanh, chia sẻ chị rất hài lòng khi sở hữu được bất động sản đắc địa, khan hiếm và gần như không thể mua lại nếu bỏ lỡ cơ hội.

Chị Huê (đầm trắng) lựa chọn Vinhomes Pearl Bay làm nơi nghỉ dưỡng cho gia đình kết hợp kinh doanh.

Sự hoàn thiện của khu Ngọc Trai cùng vị trí tiếp giáp các trục giao thông huyết mạch sẽ tạo ra sự cộng hưởng giao thương mạnh mẽ cho Lam Ngọc. Hiện tại, khu Lam Ngọc cũng đang tăng tốc thi công để kịp bàn giao quỹ căn hoàn thiện nội thất từ cuối quý I/2027, sẵn sàng đón đầu dòng khách khổng lồ dịp lễ 30/4 - 1/5 và mùa du lịch hè 2027.

Với lợi thế quỹ đất mặt biển khan hiếm, giá vào cực mềm, mô hình khai thác đa công năng cùng tiến độ triển khai rõ ràng, Lam Ngọc đang hội tụ những yếu tố mà dòng vốn đầu tư dài hạn tìm kiếm: vừa vận hành hiệu quả ngay khi đưa vào khai thác, vừa sở hữu dư địa tăng giá ấn tượng song hành cùng sự phát triển của thị trường du lịch Nha Trang.