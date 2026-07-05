(VTC News) -

Lá bàng có tác dụng gì?

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, thành phần của lá bàng vốn chứa các chất chống oxy hóa mạnh, giúp chống viêm, hỗ trợ điều trị viêm nhiễm.

Trị bệnh phụ khoa

Theo phân tích của y học hiện đại, lá bàng tươi vốn chứa hàm lượng cao Tanin. Đây là dạng hợp chất sở hữu đặc tính chống oxy hóa, giúp kháng khuẩn, kìm hãm hoạt động của nhiều loại vi khuẩn, nấm phụ khoa.

Sử dụng lá bàng đúng cách có thể giúp chị em giảm triệu chứng ngứa rát tại vùng kín. Đồng thời, điều tiết dịch âm đạo, ngăn chặn bệnh lý viêm nhiễm phụ khoa thường gặp.

Trị viêm da cơ địa

Ngoài Tanin, trong thành phần của lá bàng còn chứa cả Phytosterol, Flavonoid. Chúng nằm trong nhóm hợp chất chống viêm, kích thích sản sinh tế bào, đẩy nhanh tốc độ làm lành vết thương.

Lá bàng từ lâu thường được sử dụng như một bài thuốc trị viêm da. Hợp chất chống oxy hóa trong loại lá này có tác dụng kháng khuẩn, kích thích tế bào da sản sinh mới, làm giảm phần nào triệu chứng ngứa rát, nổi mề đay.

Trị chứng viêm họng

Một số thành phần nổi bật như Tanin, Phytosterol,... tìm thấy trong lá bàng có khả năng ngăn chặn hoạt động của yếu tố gây viêm họng. Trong đó, Phytosterol sẽ tác động làm giảm lượng axit uric, hạn chế tình trạng viêm sưng trong khoang miệng.

Nếu triệu chứng viêm họng mới xuất hiện, bạn có thể xông hơi lá bàng. Cách điều trị mặc dù đơn giản nhưng lại khá hiệu quả, giảm nhanh tình trạng đau rát họng.

Chữa sâu răng

Bên cạnh tác dụng trị viêm họng, viêm da cơ địa, lá bàng cũng hỗ trợ điều trị sâu răng khá hiệu quả. Bởi hợp chất như Tanin, Flavonoid, Phytosterol,.. Có tác dụng kháng khuẩn, giảm đau nhanh.

Thành phần trong lá bàng dễ tương tác cùng enzyme tồn tại trong nước bọt. Từ đó tạo thành lớp màng ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập vào răng miệng, giảm đau răng an toàn.

Bên cạnh đó, lá bàng còn tập trung một số hoạt chất duy trì men răng, khử mùi, giúp hơi thở thơm tho hơn.

Trị nhiệt miệng

Chất chống oxy hóa tìm thấy trong lá bàng phát huy giá tốt tác dụng chống viêm, làm lành tổn thương răng miệng. Chúng tham gia trực tiếp vào quá trình ngăn chặn hoạt động của vi khuẩn, virus gây tổn thương niêm mạc miệng.

Nếu tình trạng nhiệt miệng vì ở mức độ nhẹ, bạn hãy thử sử dụng lá bàng đun sôi dùng nước. Sau đó dùng nước súc miệng hàng ngày.

Lá bàng có nhiều tác dụng với sức khỏe

Một số bài thuốc chữa bệnh từ lá bàng

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời Lương Y Nguyễn Đình Cự - Hội Đông y tỉnh Hưng Yên cho biết, trong kho tàng cây thuốc dân gian châu Á, lá bàng (Terminalia catappa) xuất hiện như một nguyên liệu quen thuộc ở nhiều địa phương, đặc biệt trong các bài thuốc truyền miệng.

Người dân thường dùng lá bàng để nấu nước tắm, sắc uống hoặc phối hợp với một số dược liệu khác nhằm hỗ trợ các triệu chứng như tiêu chảy nhẹ, ngứa da hay đầy bụng.

Hỗ trợ tiêu chảy nhẹ, rối loạn tiêu hóa

Bài thuốc: Lá bàng non 10–15g, lá ổi 10g, gừng tươi 3–5 lát.

Cách dùng: Sắc với 500–700 ml nước, đun còn 200–300 ml, chia 2 lần uống trong ngày

Theo kinh nghiệm dân gian, lá bàng và lá ổi giàu tannin giúp "làm se" niêm mạc ruột, gừng giúp giảm co thắt đường tiêu hóa.

Lưu ý: Chỉ phù hợp tiêu chảy nhẹ, không mất nước, không dùng nếu nghi nhiễm khuẩn nặng hoặc kéo dài >48 giờ.

Hỗ trợ viêm da nhẹ, rôm sảy, ngứa ngoài da

Bài thuốc: Lá bàng tươi 1 nắm, lá trầu không 5–7 lá.

Cách dùng: Đun sôi với nước, dùng để tắm hoặc rửa vùng da bị ngứa.

Tác dụng: Trầu không chứa tinh dầu có tính kháng khuẩn, lá bàng có hoạt tính chống oxy hóa mức độ nhẹ.

Lưu ý, chỉ dùng ngoài da, không áp dụng cho vết thương sâu hoặc nhiễm trùng.

Hỗ trợ lành vết thương nông

Bài thuốc: Lá bàng non vài lá, nghệ tươi 1 củ nhỏ.

Cách dùng: Rửa sạch, giã nát hai thứ trên, đắp ngoài da 10–15 phút rồi rửa lại.

Tác dụng: Nghệ chứa curcumin có tác dụng chống viêm, lá bàng có hoạt tính kháng khuẩn.

Lưu ý, không dùng khi vết thương có mủ hoặc nhiễm trùng nặng, không thay thế thuốc sát trùng y tế

Hỗ trợ đầy bụng, khó tiêu nhẹ

Bài thuốc: Lá bàng 10g, bạc hà 5g, vỏ quýt khô (trần bì) 5–7g.

Cách dùng: Sắc nước uống sau bữa ăn.

Tác dụng: Bạc hà giúp giảm co thắt, trần bì hỗ trợ tiêu hóa, lá bàng giúp làm dịu kích ứng nhẹ đường ruột

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Bài thuốc: Lá bàng 10g, lá dứa 10g, lá neem 5g.

Cách dùng: Sắc uống loãng trong ngày.

Một số nghiên cứu tiền lâm sàng cho thấy các hoạt chất trong lá bàng và neem có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa glucose, nhưng chưa có thử nghiệm lâm sàng trên người, do đó không thay thế thuốc điều trị tiểu đường, có thể gây hạ đường huyết nếu dùng cùng thuốc tây.

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Dược liệu khô đã sao vàng, hạ thổ: Lá bàng 10g+ lá Lốt 20 g+ gừng tươi 3 lát hợp thành một thang, đổ 600ml nước sắc kỹ còn 200ml, chia 2 lần uống trong ngày, liệu trình 3 tuần nghỉ 1 tuần uống tiếp 3 tuần nữa.