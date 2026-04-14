Kính thông minh Meta: Mối nguy từ công nghệ nhận diện khuôn mặt

Meta đang đứng trước làn sóng phản đối dữ dội khi dự định tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt mang tên "Name Tag" vào các dòng kính thông minh.

Liên minh các nhóm bảo vệ quyền lợi dân sự, bao gồm cả ACLU và Access Now, cho rằng công nghệ này chứa đựng những nguy cơ tiềm tàng mà "không có biện pháp thiết kế hay bảo vệ nào có thể khắc phục được".

Kính thông minh Ray-Ban của Meta.

Mối lo ngại lớn nhất nằm ở khả năng kết nối tức thời giữa camera trên kính và cơ sở dữ liệu khổng lồ của Facebook, Instagram.

Với sự hỗ trợ của AI, người đeo kính có thể xác định danh tính, nghề nghiệp và truy xuất hàng loạt dữ liệu cá nhân của người lạ chỉ bằng một cái nhìn.

Theo bức thư gửi Meta: "Mọi người cần được sống cuộc sống thường nhật mà không phải lo sợ bị rình rập, bạo hành hay bị các đặc vụ âm thầm xác minh danh tính và đối chiếu với vô số thói quen, sở thích, sức khỏe của họ."

Một bản ghi nhớ nội bộ bị rò rỉ cho thấy Meta từng có ý định ra mắt tính năng này vào thời điểm các tổ chức xã hội đang bận tâm đến các vấn đề khác. Điều này bị liên minh phản đối chỉ trích là hành vi lợi dụng sự thiếu chú ý của dư luận để triển khai các công cụ giám sát xâm nhập.

Việc Meta tích hợp nhận diện khuôn mặt vào kính thông minh gây lo ngại công nghệ này có thể trở thành công cụ giám sát. (Nguồn: Insider Paper/X)

Theo các nguồn tin rò rỉ, Meta hiện đang cân nhắc triển khai công nghệ này theo hai cấp độ khác nhau.

Ở phương án đầu tiên mang tính nội bộ, kính thông minh sẽ chỉ nhận diện được những người đã có sự kết nối trực tiếp với người dùng trên các nền tảng của Meta.

Điều này có nghĩa là thiết bị đóng vai trò như một công cụ ghi nhớ và nhắc tên tuổi hoặc thông tin liên lạc đối với bạn bè và người quen trong danh sách bạn bè hiện có.

Tuy nhiên, kịch bản thứ hai mới là tâm điểm gây tranh cãi khi phạm vi nhận diện được mở rộng ra quy mô toàn cầu.

Ở phiên bản này, hệ thống AI có thể xác định danh tính của bất kỳ cá nhân nào sở hữu tài khoản công khai trên Instagram hoặc Facebook, ngay cả khi họ là người hoàn toàn xa lạ với người đeo kính.

Khả năng truy xuất thông tin từ hàng tỷ hồ sơ người dùng trên mạng xã hội đã dấy lên lo ngại rằng sự riêng tư tại nơi công cộng sẽ hoàn toàn biến mất, biến mọi người lạ trên đường trở thành mục tiêu bị "quét" dữ liệu một cách thụ động.

Đây không phải lần đầu Meta gặp rắc rối với công nghệ sinh trắc học. Năm 2021, công ty từng phải chấm dứt hệ thống gắn thẻ ảnh tự động trên Facebook sau nhiều năm kiện tụng tốn kém.

Meta đã phải chi hàng tỷ USD để dàn xếp các vụ kiện vi phạm quyền riêng tư tại Illinois và Texas, cùng khoản phạt 5 tỷ USD từ Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC).

Phản hồi về những chỉ trích, người phát ngôn của Meta cho biết: "Các đối thủ của chúng tôi cung cấp loại sản phẩm này, còn chúng tôi thì không. Nếu phát hành, chúng tôi sẽ cân nhắc cực kỳ kỹ lưỡng."

Dù vậy, các tổ chức bảo vệ quyền công dân vẫn giữ vững quan điểm rằng việc cho phép nhận diện người lạ ở nơi công cộng là một bước đi quá giới hạn, có thể biến những thiết bị đeo tay thành công cụ hỗ trợ cho những kẻ rình rập và săn mồi tình dục.