Kiệt tác ballet Nga từng gây sốt tại hơn 40 quốc gia sắp diễn ở Việt Nam

(VTC News) -

Sau thành công của Anna Karenina năm 2025, đoàn ballet danh tiếng Eifman Ballet (Nga) sẽ trở lại Việt Nam vào tháng 10/2026 với Eugene Onegin - một trong những tác phẩm được biên đạo Boris Eifman đánh giá là xuất sắc nhất trong sự nghiệp sáng tạo của mình. Vở diễn sẽ có 8 đêm biểu diễn tại Hà Nội và TP.HCM.

Đoàn ballet danh tiếng Eifman Ballet sẽ trình diễn kiệt tác "Eugene Onegin" ở Việt Nam.

Nếu Anna Karenina được xem là bi kịch tình yêu nổi tiếng bậc nhất của văn học Nga, thì Eugene Onegin lại mở ra thế giới của đại thi hào Alexander Pushkin với những khát vọng tuổi trẻ, những lựa chọn của số phận và nỗi nuối tiếc muộn màng được kể bằng ngôn ngữ ballet giàu cảm xúc.

Ra mắt lần đầu tại St. Petersburg năm 2009, Eugene Onegin không tái hiện nguyên bản nước Nga thế kỷ XIX mà đưa các nhân vật vào bối cảnh hiện đại. Cách tiếp cận này giúp câu chuyện kinh điển của Pushkin trở nên gần gũi hơn với khán giả hôm nay, đồng thời mang đến góc nhìn mới về tình yêu, khát vọng và những ngã rẽ của cuộc đời.

Một trong những điểm đặc biệt của tác phẩm là sự kết hợp táo bạo giữa âm nhạc của nhà soạn nhạc Pyotr Tchaikovsky với các sáng tác rock của Alexander Sitkovetsky. Sự giao thoa giữa ballet cổ điển và âm nhạc đương đại tạo nên không gian nghệ thuật mới mẻ, đồng thời làm nổi bật ngôn ngữ múa giàu tính tâm lý – dấu ấn đã làm nên tên tuổi của Boris Eifman.

Trong cấu trúc tác phẩm, biên đạo người Nga đặc biệt chú trọng hành trình trưởng thành của nhân vật Tatyana. Từ một cô gái tỉnh lẻ nhút nhát, Tatyana dần trở thành người phụ nữ trưởng thành, tự tin trong giới thượng lưu. Theo Eifman, chính sự biến đổi nội tâm ấy, bên cạnh câu chuyện tình yêu nhiều day dứt, mới là trọng tâm của vở diễn.

Vở diễn sẽ có 8 đêm biểu diễn tại Hà Nội và TP.HCM trong tháng 10.

Ngay từ khi công diễn, Eugene Onegin thu hút lượng lớn khán giả trẻ - nhóm công chúng vốn không thường xuyên đến với các nhà hát ballet. Thành công của tác phẩm được xem là minh chứng cho khả năng đối thoại của nghệ thuật hàn lâm với đời sống đương đại khi được kể bằng một ngôn ngữ mới.

Sau hơn 15 năm kể từ ngày ra mắt, Eugene Onegin vẫn được xem là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Eifman Ballet, nơi văn học, âm nhạc và nghệ thuật múa hòa quyện trong một chỉnh thể giàu cảm xúc. Vở diễn đã được trình diễn tại hơn 40 quốc gia và liên tục góp mặt trong các chuyến lưu diễn lớn của đoàn tại châu Âu, Trung Đông và châu Á.

Việc Eifman Ballet tiếp tục lựa chọn Việt Nam trong hành trình lưu diễn quốc tế năm 2026 cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường nghệ thuật biểu diễn trong nước. Đằng sau những chương trình ballet quy mô quốc tế là nỗ lực kết nối của Saigon Philharmonic Orchestra (SPO) cùng Giám đốc nghệ thuật Nguyễn Bảo Anh.

Theo ban tổ chức, sự đón nhận tích cực của khán giả Việt với Anna Karenina năm ngoái đã góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến ngày càng quan trọng trên bản đồ lưu diễn của các đoàn nghệ thuật hàng đầu thế giới.