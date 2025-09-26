Kiểm tra bãi xe, Công an TP.HCM phát hiện đường dây sản xuất hàng giả

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) – Công an TP.HCM vừa bắt tạm giam Đoàn Văn Bằng (42 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây) cùng 5 người khác để điều tra hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Đoàn Văn Bằng (ngoài cùng bên phải) cùng các nghi phạm trong đường dây sản xuất hàng giả bị bắt. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, trinh sát của Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp cùng Công an phường Trung Mỹ Tây đã kiểm tra bãi xe trên đường Dương Thị Mười và phát hiện 50 thùng carton chứa nhiều chai nước tẩy rửa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Mở rộng điều tra, cảnh sát kiểm tra các kho bãi liên quan và phát hiện thêm hơn 200 thùng nước giặt, nước xả, nước rửa bồn cầu.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện hàng nghìn vỏ chai, tem nhãn, nắp nhựa, thùng carton, máy ép... cùng 4 bồn chứa dung dịch để pha chế và nhiều sản phẩm nước tẩy đậm đặc.

Cơ quan điều tra xác định, Bằng cầm đầu đường dây sản xuất hàng giả này từ tháng 3/2025 đến nay.

Cụ thể, Bằng lên mạng mua hóa chất, vỏ bao bì, tem nhãn, máy móc rồi thuê 5 người khác sang chiết ra chai, đóng gói sản phẩm giả mạo. Hàng giả bán ra thị trường chỉ bằng 50% giá của sản phẩm thật.