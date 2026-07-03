Khởi tố vợ chồng sản xuất hơn 14.000 áo thun giả 11 nhãn hiệu nổi tiếng

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Đạo và vợ là Phan Thị Hà Ly để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 22/5, Phòng Cảnh sát kinh tế (Đội 4) phối hợp Công an phường Bảy Hiền kiểm tra hộ kinh doanh do Phan Thị Hà Ly đứng tên tại địa chỉ 83/124 Năm Châu, phường Bảy Hiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 2 bị can để điều tra hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trong vụ án.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 10.000 áo thun thành phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như LACOSTE, BALENCIAGA, BURBERRY, CALVIN KLEIN, GAP, NEW ERA, ESSENTIALS, LV, POLO, ZARA và ARMANI. Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều tem nhãn, mác giấy cùng các phương tiện phục vụ việc hoàn thiện sản phẩm.

Từ lời khai của Nguyễn Đức Đạo (chồng của Ly), Ban chuyên án tiếp tục truy xét một lô hàng đang được vận chuyển bằng chành xe (hình thức vận chuyển hàng hóa bằng xe tải theo tuyến cố định giữa các tỉnh, ghép hàng hóa từ nhiều người gửi khác nhau vào chung một chuyến xe - PV) để tiêu thụ trên địa bàn TP.HCM.

Qua đó, lực lượng chức năng thu giữ thêm hơn 4.000 áo thun giả nhãn hiệu.

Khám xét mở rộng tại một cơ sở may gia công ở phường Tân Phú, công an tiếp tục phát hiện hàng trăm sản phẩm giả nhãn hiệu đang trong quá trình hoàn thiện.

Hơn 14.000 áo thun giả các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng bị Công an TP.HCM thu giữ trong quá trình điều tra chuyên án.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ đầu năm 2026, vợ chồng Đạo - Ly tổ chức sản xuất hàng giả theo phương thức phân tán nhiều công đoạn nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Theo đó, nguyên liệu được đặt mua từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó thuê các cơ sở bên ngoài thực hiện từng công đoạn như may thân áo, thêu logo, gắn nhãn mác. Sau khi hoàn tất, các sản phẩm được tập kết về một địa điểm để hoàn thiện, đóng gói và phân phối ra thị trường.

Cơ quan điều tra xác định tổng cộng 14.426 áo thun giả mạo 11 nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam đã bị phát hiện, thu giữ. Tổng giá trị số hàng hóa vi phạm được xác định lên đến hàng tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan, đặc biệt là những người có hành vi giúp sức trong hoạt động sản xuất, gia công và tiêu thụ hàng giả để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Đức Đạo và Phan Thị Hà Ly cùng tang vật làm giả nhãn hiệu thời trang nổi tiếng tại cơ quan điều tra.

Theo Công an TP.HCM, việc triệt phá thành công chuyên án đã kịp thời ngăn chặn hàng chục nghìn sản phẩm giả nhãn hiệu trước khi được đưa ra thị trường, đồng thời góp phần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quyền lợi của doanh nghiệp làm ăn chân chính và người tiêu dùng.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi mua sắm, nhất là trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội; ưu tiên lựa chọn đại lý chính hãng, cửa hàng được ủy quyền hoặc các đơn vị phân phối uy tín. Khi phát hiện cơ sở có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.