Khai trừ 14 đảng viên ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Ngày 16/9, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội họp kỳ 68 xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Viện Pháp y tâm thần Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (Đảng ủy Viện), các tổ chức Đảng và đảng viên có liên quan thuộc Đảng bộ Viện.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội xác định Đảng ủy Viện nhiệm kỳ 2020-2025 và một số tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan có khuyết điểm, vi phạm trong việc chấp hành nguyên tắc và hoạt động của Đảng, vi phạm quy chế làm việc, thực hiện dân chủ trong Đảng.

Đảng ủy Viện đã thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong công tác kiểm tra, giám sát.

Tập thể này cũng buông lỏng công tác quản lý cán bộ, đảng viên dẫn đến một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không gương mẫu, vi phạm quy định của Đảng, những điều đảng viên không được làm, vi phạm pháp luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đảng ủy Viện nhiệm kỳ 2020-2025 và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 3 chi bộ, gồm: Khoa điều trị bắt buộc nam, Khoa điều trị bắt buộc nữ, Khoa giám định nhiệm kỳ 2022-2025.

Hai chi ủy chi bộ gồm phòng khối chuyên môn, phòng khối hậu cần nhiệm kỳ 2022-2025, bị kỷ luật khiển trách.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đối với 14 đảng viên thuộc Đảng bộ Viện.

Gồm: ông Trần Văn Trường, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; ông Lâm Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Viện trưởng; bà Lê Thị Hải Hà, điều dưỡng viên, phòng kế hoạch tổng hợp; ông Dương Văn Biết, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa giám định; ông Đỗ Khắc Doanh, Bí thư chi bộ, Phụ trách Khoa điều trị bắt buộc nam; bà Vũ Thị Ngọc, Phó Bí thư chi bộ, Điều dưỡng trưởng, Khoa điều trị bắt buộc nam.

Ông Tạ Trung Kiên, Bí thư chi bộ, Phụ trách Khoa điều trị bắt buộc nữ; ông Nguyễn Đức Hinh, Phó Bí thư chi bộ, điều dưỡng trưởng, Khoa điều trị bắt buộc nữ; ông Nguyễn Tô Hiệu, Chi ủy viên chi bộ, Bác sĩ, Khoa điều trị bắt buộc nam; bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó trưởng phòng tổ chức cán bộ; bà Tạ Thị Ngọc, điều dưỡng viên, Khoa giám định; bà Trần Thùy Linh, điều dưỡng viên, Khoa điều trị bắt buộc nam; bà Nguyễn Thị Thúy, điều dưỡng viên điều trị bắt buộc nam; bà Đinh Thị Thủy, bác sĩ, Khoa điều trị bắt buộc nữ.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với 5 tổ chức đảng và 5 đảng viên liên quan.