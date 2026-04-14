Khách mua chạy đua với thời gian để sở hữu song lập ven suối Bạch Vân Bay

Trong cuộc đua với quỹ căn hữu hạn, chậm một nhịp không chỉ đồng nghĩa với bỏ lỡ cơ hội sở hữu, mà còn có thể đánh mất nhiều lợi thế về vị trí, mức giá, chính sách và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Chậm một nhịp, lỡ nhiều giá trị

Thị trường bất động sản hiếm chứng kiến không khí sôi động trong những ngày cận kề mốc đóng bảng hàng khu Bạch Vân. Tại các văn phòng giao dịch ở Hà Nội, Đà Nẵng, dòng khách liên tục đổ về, điện thoại đổ chuông không ngắt quãng, các giao dịch được thúc đẩy đến phút chót.

Trong ngày cuối, giỏ hàng gần như biến động từng giờ. Một căn đẹp vừa ra, gần như ngay lập tức đã có nhiều khách cùng giữ chỗ. Một vị trí ven suối vừa trống, lập tức xuất hiện nhiều phương án đặt cọc song song. Ở thời điểm này, chậm chân là lỡ nhịp.

“Thông tin về dự án và sản phẩm đều đã được công bố từ sớm nên ai quyết nhanh hơn sẽ có cơ hội. Giỏ hàng lúc này giống như một ‘bảng điện tử’ liên tục cập nhật, có căn vừa hiện trên giỏ, chỉ ít phút sau đã có khách chốt”, chị Minh Phương, chuyên viên môi giới tại Đà Nẵng, chia sẻ.

Khách hàng đang chạy đua với thời gian để sở hữu biệt thự song lập Bạch Vân, đặc biệt là các căn view suối.

Sự chần chừ trong thời điểm này có thể khiến người mua bỏ lỡ những căn song lập sở hữu vị trí đặc biệt, nhất là dòng sản phẩm ven suối - loại hình hiếm gặp ngay cả tại một thành phố biển như Đà Nẵng. Nếu ven biển hay ven núi đã quen thuộc, thì biệt thự ven suối lại mang đến trải nghiệm sống khác biệt, vừa riêng tư, vừa giàu giá trị nghỉ dưỡng, vì thế luôn thuộc nhóm được săn đón mạnh nhất.

Là người Đà Nẵng, chị Hoàng Khanh đặc biệt thấu hiểu giá trị của một không gian sống dung hòa giữa biển, núi và mạch suối tự nhiên.

“Tôi từng đến tham quan và rất ấn tượng với khu vực Suối Ngọc Thạch. Chính điều đó khiến tôi quyết định chốt một căn ven suối tại Bạch Vân. Tôi kỳ vọng dự án sẽ sớm trở thành một đô thị mới kiểu mẫu của miền Trung, đặc biệt ở phân khu đi đầu, nơi có lợi thế hình thành cộng đồng cư dân sớm và gần các tiện ích vui chơi lớn”, chị Khanh chia sẻ.

Chị Hoàng Khanh chia sẻ niềm vui khi kịp sở hữu một căn tại Bạch Vân trước thời điểm khép bảng hàng.

Việc chậm trễ ra quyết định cũng khiến khách mua đánh mất lợi thế về giá. Ở thời điểm hiện tại, biệt thự song lập Bạch Vân đang có giá khoảng 70 triệu đồng/m2. So với căn hộ cao cấp nội đô Đà Nẵng, mức giá của song lập Bạch Vân không chỉ “mềm” hơn mà còn tạo ra sự chênh lệch lớn về đẳng cấp.

Với 10 tỷ đồng, khách hàng chỉ có thể mua được 1 căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ. Trong khi đó, cùng tầm tiền, Bạch Vân mang đến một căn biệt thự song lập trên quỹ đất khoảng 140m2, nằm giữa thế đất hiếm có, sát biển, tựa lưng vào đèo Hải Vân, hướng trọn tầm nhìn ra vịnh Đà Nẵng. Đây là vị trí không thể tái tạo, lại có pháp lý sở hữu lâu dài, khiến mỗi căn song lập vừa là chốn an cư lý tưởng, vừa là tài sản tích sản đầu bảng và là di sản truyền đời.

Bên cạnh đó, khách mua thời điểm này còn được hưởng chính sách tài chính tốt bậc nhất thị trường. Theo đó, người mua được vay tới 70% giá trị sản phẩm với lãi suất rất thấp, chỉ từ 3,3%/năm - 7,8%/năm, tương ứng với các gói vay từ 18 - 36 tháng, và được bảo đảm lãi suất không vượt quá 9% trong 24 tháng tiếp theo. Như vậy, ngay cả khi chưa có sẵn dòng tiền hoặc cần phân bổ đa kênh, khách hàng vẫn có thể sở hữu sớm tài sản “vàng ròng” ven vịnh và hoàn toàn không chịu áp lực tài chính trong suốt 5 năm.

“Khóa” chuẩn sống hôm nay, đón biên độ tăng giá cho nhiều năm tới

Sức nóng của Bạch Vân không chỉ đến từ yếu tố khan hiếm trong ngày cuối, mà còn đến từ giá trị sử dụng hiếm có và dư địa tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Với nhiều khách hàng tại Đà Nẵng, quyết định sở hữu một căn biệt thự tại đây không đơn thuần để đáp ứng nhu cầu an cư trước mắt, mà còn là lựa chọn tích sản cho 2 - 3 thế hệ tiếp theo. Bạch Vân kế thừa chuẩn sống cao cấp đã trở thành thương hiệu của Vinhomes, đồng thời được phát triển theo mô hình đô thị vịnh biển - nơi mỗi căn nhà vừa phục vụ an cư, vừa là không gian nghỉ dưỡng, tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Các căn song lập Bạch Vân được thiết kế với quy mô 4 tầng, tổng diện tích sử dụng hơn 290m2. Đáng chú ý, 100% căn có sân vườn riêng, khoảng lùi thoáng và độ mở hiếm có về ánh sáng, không khí.

Giá trị sống còn được nâng đỡ bởi hệ sinh thái cảnh quan và tiện ích đa lớp. Một bên là suối Ngọc Thạch cùng các công viên xanh mang lại cảm giác thư giãn, cân bằng. Ở chiều ngược lại là các tổ hợp thương mại, ẩm thực và giải trí như Lifestyle Hub, Vịnh Mây hay Hong Kong Hải Vân Market, kiến tạo nhịp sống hiện đại.

Bạch Vân vừa là chốn an cư lý tưởng, vừa là tài sản sinh lời vượt trội.

Song hành với giá trị an cư là triển vọng tăng giá rõ nét nhờ hàng loạt cú hích hạ tầng khu Tây Bắc Đà Nẵng, nổi bật là siêu cảng Liên Chiểu 2 tỷ USD và Khu Thương mại tự do liền kề. Đà Nẵng cũng đã chính thức đưa vào vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế, mở ra cơ hội đầu tư bất động sản bền vững để đáp ứng nhu cầu an cư, lưu trú của tầng lớp chuyên gia, nhân sự chất lượng cao.

Cùng với đó, loạt tiện ích lớn và hàng trăm căn nhà dự kiến hoàn thiện từ cuối năm nay đến năm 2027 tiếp tục củng cố dư địa tăng trưởng cho Bạch Vân khi đô thị sớm đi vào vận hành thật, sinh dòng tiền thật.

“Vinhomes có truyền thống triển khai dự án với tốc độ rất cao, vì vậy giá trị bất động sản thường gia tăng mạnh theo tiến độ hiện hữu. Khi dự án đã thành hình hài, khách hàng có thể mắt thấy tai nghe thì sức hút của bất động sản sẽ tăng rất nhanh và mạnh”, ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện nghiên cứu bất động sản Việt Nam, nhận định.

Khi đồng hồ đang đếm ngược đến thời điểm Bạch Vân “đóng sổ”, thị trường không còn chỗ cho sự do dự. Lúc này, ranh giới giữa “sở hữu” và “bỏ lỡ” chỉ cách nhau vài phút chần chừ.