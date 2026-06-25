Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 25/6/2026 - Trực tiếp XSQB 25/6

Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay ngày 25/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình quay số mở 25/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQB 25/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 25/6/2026 - Xổ số Quảng Bình thứ Năm ngày 25/6/2026

Xem lại KQXSQB các kỳ trước

- XSQB 18/6/2026

Kết quả các hạng giải do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình mở thưởng ngày 18/6/2026 như sau:

XSQB 18/6, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 18/6/2026.

- XSQB 11/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình công bố kết quả xổ số ngày 11/6/2026 với giải đặc biệt là 362449 và các hạng giải khác như sau:

XSQB 11/6, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 11/6/2026.

- XSQB 4/6/2026

Kết quả xổ số Quảng Bình ngày 4/6/2026 có giải đặc biệt là 528016 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSQB 4/6, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 4/6/2026.

- XSQB 28/5/2026

Kết quả xổ số ngày 28/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình mở thưởng có giải đặc biệt là 061715 và các hạng giải khác như sau:

XSQB 28/5, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 28/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSQB

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Bình gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho vé trúng số hàng trăm nghìn và sai 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai có đài Phú Yên và Huế thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba có đài Đắk Lắk, Quảng Nam thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm đài Khánh Hòa và Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do đài Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu có đài Ninh Thuận, Gia Lai thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế thực hiện quay số mở thưởng.

Câu hỏi thường gặp

Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay được cập nhật khi nào?

Kết quả xổ số được cập nhật trực tiếp từ thời điểm quay số mở thưởng vào lúc 17h15 và hoàn tất ngay sau khi công bố giải đặc biệt.

Làm sao để tra cứu KQXSQB nhanh nhất?

Người chơi có thể theo dõi trực tiếp kết quả XSQB trên VTC News để cập nhật nhanh chóng các dãy số trúng thưởng. Ngoài kết quả mới nhất, trang cũng cung cấp dữ liệu các kỳ quay trước để tiện tra cứu và đối chiếu.

Trúng vé số Quảng Bình nhận thưởng ở đâu?

Người trúng thưởng có thể lĩnh thưởng tại Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Quảng Bình hoặc các chi nhánh, văn phòng đại diện và đại lý của công ty ở các tỉnh miền Trung.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 25/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.