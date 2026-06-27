Hơn 80.000 tác phẩm dự thi, vinh danh 275 tác giả tại 'Ngôi nhà mơ ước 2026'

(VTC News) -

Tạp chí Trẻ em Việt Nam - cơ quan ngôn luận của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam vừa tổ chức Lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh toàn quốc Ngôi nhà mơ ước 2026.

Với chủ đề "Đô thị xanh hạnh phúc”, cuộc thi năm nay khơi dậy trong trẻ em tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường và ước mơ về những đô thị tương lai thân thiện, bền vững, đáng sống.

Sau hơn 2 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được hơn 80.000 tác phẩm dự thi với ý tưởng phong phú, cách thể hiện đa dạng. Sau khi chọn lựa, ban tổ chức đã chọn ra 275 tác giả tiêu biểu để vinh danh.

Ban tổ chức đã chọn ra 275 tác giả tiêu biểu để vinh danh.

Ở nội dung tập thể, ban tổ chức trao giải trường có nhiều học sinh tham gia nhất cho 5 trường và giải truyền thông tốt nhất cho 3 đơn vị có hoạt động lan tỏa ấn tượng.

Đối với cá nhân, 10 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, giàu nghị lực và đam mê hội họa được trao giải Nghị lực. Ông Đỗ Vinh Quang - Phó Chủ tịch Tập đoàn T&T Group, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã quyết định mua toàn bộ 10 bức tranh đạt giải Nghị lực với tổng giá trị 50 triệu đồng.

Ngoài ra, còn có giải Triển vọng dành cho nhóm thí sinh quốc tế đang học tập tại các trường ở Việt Nam; vinh danh 10 tác giả đạt giải Truyền cảm hứng; 30 tác giả đạt giải Tư; 20 tác giả đạt giải Ba; 15 tác giả đạt giải Nhì; 10 tác giả đạt giải Nhất.

Bên cạnh các giải thưởng do Hội đồng giám khảo lựa chọn, top 10 tác phẩm được bình chọn nhiều nhất trên Diễn đàn Trẻ em Việt Nam cũng được vinh danh.

Top 200 thí sinh đạt giải Triển vọng cũng được vinh danh. Đây là những tác giả nhỏ tuổi đã thể hiện niềm đam mê hội họa, tinh thần sáng tạo và góc nhìn đầy hứa hẹn về một tương lai xanh, hạnh phúc, đáng sống.

Cảm nhận về mùa giải năm nay, nhà thơ Trần Đăng Khoa đánh giá cao chất lượng các tác phẩm dự thi. Theo ông, tranh của thiếu nhi không chỉ có màu sắc, bố cục và cách thể hiện tốt, mà quan trọng hơn, mỗi bức tranh đều mang một ý tưởng, câu chuyện và thông điệp riêng.

“Điều đáng quý là các em đã biết chuyển tải suy nghĩ, ước mơ của mình qua hình ảnh, đường nét và màu sắc để người xem có thể cảm nhận được. Trong rất nhiều tác phẩm gửi về cuộc thi, gần như không có tác phẩm nào yếu”, nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ.

Ông cho rằng, sau mỗi cuộc thi, điều cần thiết không chỉ là trao giải, mà còn là tiếp tục đồng hành để các em có cơ hội phát triển năng khiếu lâu dài.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam là thành viên Hội đồng giám khảo.

Một điểm nhấn của chương trình là lễ phát động cuộc thi viết và bình chọn Trường học hạnh phúc năm 2026 lần thứ II. Tại buổi lễ, ban tổ chức chính thức công bố thể lệ, nội dung và thời gian triển khai cuộc thi, đồng thời kêu gọi sự tham gia tích cực của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và toàn xã hội. Cuộc thi tiếp tục hướng tới lan tỏa những câu chuyện đẹp, mô hình giáo dục tích cực, những tấm gương truyền cảm hứng và giá trị nhân văn trong môi trường học đường.

Chia sẻ tại chương trình, nhà báo Bùi Văn Khương - Tổng Biên tập Tạp chí Trẻ em Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cho biết cuộc thi vẽ tranh toàn quốc Ngôi nhà mơ ước là sân chơi sáng tạo, bổ ích dành cho thiếu nhi, nơi các em được thể hiện tài năng hội họa, gửi gắm ước mơ và bày tỏ suy nghĩ về môi trường sống trong tương lai.

“Mỗi bức tranh gửi về không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là một câu chuyện, một góc nhìn và một khát vọng rất đẹp của trẻ em về cuộc sống. Qua từng nét vẽ hồn nhiên, trong trẻo, chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu thiên nhiên, tình yêu gia đình, tình yêu quê hương đất nước, cũng như những mong muốn chân thành của các em về một tương lai tốt đẹp hơn”, ông chia sẻ.